Huippuvahti Lundqvist NHL:stä Ruotsin avuksi MM-kaukaloon

Ruotsin joukkueessa on jääkiekon MM-kisoissa rekisteröity ennätyksellisesti 16 NHL-pelaajaa. NHL-miesten virta MM-kaukaloon vain jatkuu, kun New York Rangersin huippumaalivahti Henrik Lundqvist on ilmoittanut liittyvänsä pyynnöstä kisajoukkueeseen.

Lundqvist nähdään MM-turnauksessa ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen. NY Rangersin NHL-kausi itälohkon välierissä päättyi tappioon Ottawalle otteluvoitoin 2–4. Ruotsalaiset odottavat Washingtonin hyökkääjän Nicklas Bäckströmin päätöstä osallistua MM-turnaukseen. – Palaan tähän kysymykseen. Ensin pitää saada lääkärintarkastukset ja muut asiat alta pois, Bäckström sanoi Expressenille. Washington putosi jatkosta Pittsburghille voitoin 3–4. Washingtonin hyökkääjä Marcus Johansson olisi kiinnostunut MM-kisoista, mutta ne jäävät häneltä murtuneen sormen takia mitä todennäköisimmin haaveeksi. NY Rangersin Mika Zibanejad ja Washingtonin Andre Burakovski ovat ilmoittaneet jäävänsä pois MM-turnauksesta. Lukuisista NHL-vahvistuksista huolimatta Ruotsin MM-kisat ovat alkaneet nihkeästi. Se haali kolmesta ensimmäisestä ottelustaan neljä pistettä, mikä on maalta heikoin MM-aloitus 21 vuoteen.