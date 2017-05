Tommi Huolila kiittää kotiyleisöä

Joensuun Kataja on ollut läpi kevään koko Korisliigan kuumimpia joukkueita ja nyt joensuulaisryhmä on enää yhden voiton päässä mestaruudesta. Vilpas selvitti Katajan ensimmäisen ottelupallon keskiviikkona, mutta sentteri Tommi Huolila tietää, että Katajan oma pelaaminen tarjoaa joukkueelle kaikki avaimet voittoon lauantain kuudennessa finaaliottelussa.

Katajan kauden 2014-15 mestarijoukkueen avainpelaajaksi noussut sentteri Tommi Huolila on tällä kaudella jatkanut joensuulaisten riveissä tutuksi tullutta, äärivarmaa suorittamistaan. Huolila on avausviisikon sentterin Kervin Bristolin takana pitänyt huolen siitä, että Teemu Rannikko ja Katajan hyökkäys saavat Bristolin istuessa nauttia laadukkaista skriineistä, vahvoista rullauksista ja esimerkillisestä puolustuspään työskentelystä.

Finaalisarjassa Kataja on ollut erityisen vahva kotiparketillaan, kuten olettaa saattaa. Salohallissa pelatut ottelut ovat olleet tasaisia, eikä Kataja ole vielä vieraskentällä yltänyt yli 75 pistettä korkeampaan saaliiseen, jonka joukkue kirjautti finaalien avauskamppailun trillerivoitossa. Mehtimäen Jäähallissa Katajan hyökkäyskoneisto on puolestaan kahdessa ottelussa lapioinut keskimäärin 91 pistettä per ottelu.

Finaalisarjan jokaisessa ottelussa torjunnan tilastoihinsa kirjauttanut Huolila antoi liiton tiedotteessa ison osan kunniasta joensuulaisyleisölle.

- Jäähallissa on hyvät puitteet operoida ja kotiyleisön tuki sekä kannustus kohottavat varmasti jokaisen pelaajan mieltä. Siitä on hyvä ammentaa rohkeutta sekä virtaa ja sitä kautta saamme peliin lisää vauhtia, Huolila kiittelee joensuulaiskannattajien tukea.

- Saamme olla Joensuussa kiitollisia siitä, miten hyvin yleisöä on löytänyt peleihin koko kevään aikana.

Katajan ensimmäinen mahdollisuus mestaruuden voittamiseen oli keskiviikkona Salohallissa. Matias Ojalan ja Juwan Statenin loukkaantumisista huolimatta Vilpas pystyi kotiyleisönsä edessä venymään voittoon ja venytti ratkaisun ainakin lauantain kuudenteen finaaliotteluun.

- Kyllä me lähdetään pelaamaan ihan sitä meidän omaa peliä. Tässä vaiheessa ei ole enää varaa uhrata ajatuksia mihinkään muuhun, kuin itse peliin ja jokaiseen yksittäiseen tilanteeseen kerrallaan, Huolila linjasi.

Lisää finaaleista lauantain Karjalaisessa, jossa päävalmentaja Greg Gibsonin mietteet kuudennen loppuottelun alla.