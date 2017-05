Bottas vaikeuksien kautta kakkosriviin – Räikkönen pettyi virheisiinsä

Valtteri Bottas ajoi kolmannesta lähtöruudusta uransa ensimmäiseen formula ykkösten gp-voittoon kaksi viikkoa sitten Sotshissa, ja nyt Mercedeksen suomalaiskuljettaja pyrkii samaan F1-kauden jatkuessa viidennellä kisalla sunnuntaina Barcelonan radalla Espanjassa. Starttipaikka jäi jälleen kolmanneksi, sillä aika-ajoissa tallitoveri Lewis Hamilton ja Ferrarin Sebastian Vettel ehtivät Bottaksen edelle.

– Hyvällä startilla voit voittaa sijoja. Toisesta tai jopa kolmannesta lähtörivistä, se on nähty monen monta kertaa. Kaikki on mahdollista, mutta en voi aina luottaa hyvään starttiin. Muutkin saavat niitä jossain vaiheessa varmasti. Kaikki on avoinna ja uskomme kisavauhtimme olevan hyvää, joten olen innoissani sunnuntaista, Bottas ennakoi kisaa.

Lauantai olisi tuoreella gp-voittajalla voinut paremminkin mennä Barcelonassa. Bottaksen autoon jouduttiin vaihtamaan vanha moottori, ja aika-ajoja edeltänyt harjoitus jäi sen takia torsoksi. Ja kun aika-ajot ratkesivat, Bottas manaili talliradiossa sanoilla "ei riitä".

– Eihän se auttanut, että jouduimme palaamaan vanhaan moottoriin. Olin takamatkalla sen myötä. Mutta ei aika-ajokierroksenikaan ollut parhaani täällä. Oli vaikea löytää hyvää rytmiä, ja auton peräpää luisteli. Vakautta puuttui. Mutta talli teki hyvää työtä, siitä olen iloinen. Ja Lewis oli todella vahva, todella nopea, Bottas mietti päivää.

– Ja olen tehnyt hyviä juttuja kolmosruudusta, mies vielä muistutti.

"Hyvä juttu kaikille äideille, mutta ei tee meitä nopeammiksi"

Bottaksen viereltä kisaan lähtee Ferrarin Kimi Räikkönen, jonka hyvin sujunut viikonvaihde kääntyi mollivoittoiseksi ratkaisevassa aika-ajosessiossa.

– Minulla oli vauhtia, mutta en saanut hyvää kierrosta irti. Se on pettymys. Ookoo, neljäs sija, mutta harmittaa vähän kun oltiin niin lähellä, Bottaksesta 0,066 sekuntia ja kärkimies Hamiltonista 0,29 sekuntia jäänyt Räikkönen totesi.

– Olen tyytyväinen autoon, mutta pienet virheet siellä täällä harmittavat vähän. Ajoin pitkäksi käännöksiä, ja ilman noita virheitä olisi saumaa ollut ykkössijaan, Räikkönen kuvaili ja kiritti vielä itseään virheiden minimoimiseen.

– On ajettava paremmin! Jätettävä virheet tekemättä. Auto tuntuu hyvältä, joten on minun vastuullani parantaa.

Räikköseltä udeltiin päivän päätteeksi myös äitienpäivästä. Tuoko se lisää vauhtia hänelle sunnuntaina?

– Valitettavasti ei. Hyvä juttu kaikille äideille, mutta ei tee meitä nopeammiksi.