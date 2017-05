Mercedeksen Lewis Hamilton otti paalupaikan formula ykkösten kauden viidenteen kisaan eli Espanjan gp:hen. Ferrarin Sebastian Vettel oli aika-ajojen toinen Barcelonan radalla. Toisesta lähtörivistä starttaavat suomalaiset, sillä Mercedeksen Valtteri Bottas oli kolmas ennen Ferrarin Kimi Räikköstä.

Hamilton kukisti 0,051 sekunnilla Vettelin, joka nousi kakkoseksi viime hetkillä. Vettelillä oli tukala hetki aika-ajojen alkuvaiheissa, kun juuri vaihdettu moottori temppuili. Talli käskytti MM-pistekärkeä jo pysähtymään ja aika-ajo näytti valuvan katastrofiin, mutta niin vain ongelma saatiin pois päiväjärjestyksestä ja päivästä tuli lopulta mukava Vettelille.

– Tiukkaa oli, Lewisilta hyvin tehty. Oli kiireinen aamu (moottorivaihdoksineen), suuri kiitos tallille viime hetken vaihdosta. He tekivät moottorivaihdon alle kahteen tuntiin, oli ihme että minut saatiin radalle. Olisi ollut kiva palkita heidät paalulla, mutta toivotaan huomiseksi hyvää kisaa, Vettel kiitteli Ferrarin porukkaa.

Bottas hävisi Hamiltonille 0,224 sekuntia. Bottakselle tehtiin myös moottorin vaihto, ja hän ehti aika-ajoja edeltävissä harjoituksissa radalle vain loppuminuuteiksi.

– Olen tyytyväinen, kakkosrivi on aina hyvä lähtöpaikka. Jätkät tekivät hyvää työtä saadakseen auton takaisin radalle, Bottas totesi.

Räikkönen jäi kärjestä 0,290 sekuntia. Hänen aika-ajonsa sujui hyvin sekä ensimmäisessä että toisessa osiossa, mutta ratkaisevassa kolmannessa osassa muut kärkimiehet ehtivät edelle.

– Ei vaan ollut niin hyvä kierros, Räikkönen kuittasi C More Max -kanavan haastattelussa.

Aika-ajoissa säväytti myös McLarenin Fernando Alonso, joka oli seitsemäs eli selkeästi paremmin kuin missään aiemmassa kisassa tällä kaudella.

– Seitsemäs sija on lahja. Katsotaan mihin pystymme huomenna. Tämä on rata jossa ohittaminen on vaikeaa, mutta pyritään paikoille, tyytyväinen Alonso totesi onnistumisesta kotikisassaan.