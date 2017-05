Conte saavutti yhden tavoitteen huuli turvoksissa

Antonio Conte juhli Valioliigan mestaruutta huuli turvoksissa ja tumma puku läpimärkänä myöhään perjantai-iltana. Lontoolaisen Chelsean päävalmentaja Conte ja hänen joukkueensa varmistivat tittelin 1–0-vierasvoitolla West Bromwichista. Conte kehotti pelaajiaan nauttimaan saavutuksesta, mutta asetti samalla jo seuraavia tavoitteita.

– On tärkeää nauttia tästä, sillä Englannissa voittaminen ei ole helppoa. Se on tärkeää myös minulle, sillä viime kausi on seuralle huono, Conte sanoi.

Ensimmäistä kauttaan Chelsean päävalmentajana toimiva Conte, 47, tähyää tuplamestariksi Englannin cupin loppuottelussa Arsenalia vastaan toukokuun lopussa.

– Meillä on toinenkin iso tavoite, sillä teimme kovasti töitä yltääksemme cup-finaaliin. Ja sen jälkeen on tärkeää valmistautua oikealla tavalla ensi kauteen, hän linjasi.

Conte satutti huulensa juhliessaan valmennusryhmän kanssa Michy Batshuayin voitto-osumaa ottelun lopussa.

Vaatteet vaihtoon

Conten vaatteet menivät vaihtoon pukuhuoneen samppanjasuihkun jälkeen. Chelsea-pelaajat David Luiz ja Diego Costa raahasivat Conten mediatilaisuudesta juhlimaan, mutta ennen sitä päävalmentaja ehti paikantaa mestaruuteen päättyneen kauden tärkeimmän hetken. Se osui syyskuulle.

Chelsea hävisi peräkkäin Liverpoolille ja Arsenalille. Conten vastaus oli siirtyminen kolmen topparin pelitapaan, jota hän käytti menestyksekkäästi Serie A:ssa ja Juventuksessa.

– Tuskastuin Arsenalia vastaan, kun en nähnyt kätteni jälkiä, ajatustani jalkapallosta. Otin vastuuta ja vaihdoin systeemin. Se oli avainhetki, sillä kaikki pelaajat löysivät parhaansa.

Samalla Conte myönsi, ettei pelitapa suinkaan ollut viime kaudella kymmenenneksi päätyneen Chelsean ainoa ongelma.

– Niitä oli paljon ja oikean ratkaisun löytäminen vei aikaa. Kiitän pelaajiani, sillä he luottivat työhöni ja filosofiaani. Kiitän myös seuraa, sillä he uskoivat minuun. Takaisin maksaminen on tärkeää.