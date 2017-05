Katajan seurahistorian toinen SM-kulta varmistui tyrmäävällä esityksellä

Joensuun Kataja ei jättänyt lauantaina pienintäkään epäselvyyttä Suomen tämän hetken parhaasta koripallojoukkueesta.

Itsevarma ja suorastaan mykistävästi pelannut Kataja kukisti Salon Vilppaan pistein 94–65 (52–29). Otteluvoitot menivät Katajalle 4–2, ja Mehtimäen täpötäysi jäähalli pääsi juhlimaan joensuulaisseuran historian toista Suomen mestaruutta. Ensimmäinen tuli kaksi vuotta sitten keväällä 2015.

– Teimme sen mitä pitikin. Kun finaalit alkoivat, olimme aika itsevarmoja, vaikka emme saaneetkaan kotietua. Pelasimme varmasti finaalisarjan parhaan pelin. Olimme energisiä, ja puolustus toimi läpi pelin. Erittäin kypsä ja hyvä peli meiltä, kertasi jälleen kerran upeasti pelannut Teemu Rannikko (12 syöttöä).

Rannikko on pelannut Katajassa neljä kautta, ja kahtena keväänä mestaruuden symboli, pantteripatsas, on noussut kohti kattoa. Turkulaisen panos myös pelitaktisella puolella on huomattavan suuri.

– Ensimmäistä kertaa koko valmennusurallani on ollut niin, että en ole malttanut odottaa harjoituksia! Sillä on paljon tekemistä herra Rannikon kanssa. On ollut hienoa oppia häneltä, ensimmäistä kauttaan Katajaa valmentanut Greg Gibson kehui.

Huonot hetket eivät hetkauttaneet

Tie mestaruuteen oli Katajan osalta pitkä, sillä joensuulaiset pelasivat myös uutta eurosarjaa Mestarien liigaa. Europelien ja kotimaan sarjan sekoittuminen vei välillä suurimman terävyyden otteista, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.

– Kaudella on ollut hyviä ja huonoja hetkiä, mutta se ei ole meitä hetkauttanut. Joukkue on ollut kuin perhe, minkä pelimmekin kertoo, amerikkalaisluotsi Gibson jatkoi.

– Olen tyytyväinen siihen, miten olemme pystyneet toimimaan yhdessä. Greg antoi vastuuta ja minä kuuntelin, mitä hänellä oli sanottavaa. Teimme apuvalmentaja Tuomas Ojan kanssa aika hyvää työtä, Rannikko mietti.

– Tässä on mielestäni yksi parhaista joukkueista, joka Suomessa on pelannut.

Vilpas haluaa jatkaa nousua

Rannikon uskomus vain vahvistaa sitä, ettei finaalivastus Salon Vilppaan tarvitse olla maansa myynyt. Päävalmentaja Joonas Iisalon johdattamana Vilpas pelasi seurahistorian parhaan kauden, ja finaalissa vastus oli yksinkertaisesti liian kova.

– Hemmetinmoinen kausi! Voitimme runkosarjan ensimmäistä kertaa ja meillä oli pisimmät voittoputket Vilppaan historiassa. Ensimmäinen mitali, ensimmäinen finaalipaikka, katsojia kävi melkein 1 800 peleissä …ei kauhean huono kausi Vilppaalle, Iisalo listasi hopeamitali kaulassaan.

– Olen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan tällä kaudella. Omasta puolestani täytyy kiittää pelaajia. Olen saanut valmentaa huikeaa joukkuetta, joka on antanut kaikkensa jokaisessa tapahtumassa.

Aikanaan juuri Gibsonin apuvalmentajana toiminut Iisalo luottaa siihen, että salolaisen koripallon nousujohde saa jatkoa.

– Mahtava kausi, josta on hyvä jatkaa ensi kaudella. Vaikka nyt ottaa päähän, niin hienoja juttuja olemme tällä kaudella saaneet aikaan.