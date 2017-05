Benfica juhlii Portugalin jalkapallomestaruutta neljäntenä keväänä peräkkäin. Benfican ykkössija Portugalin liigassa varmistui lauantaina, kun joukkue kukisti Vitoria Guimaraesin 5–0.

Benficalla on liigan kärjessä tavoittamaton johto, kun joukkueella on pelaamatta enää yksi ottelu. Toisena oleva Porto on Benficasta kahdeksan pisteen päässä. Porto on pelannut yhden ottelun vähemmän kuin mestarijoukkue.

Benfica on voittanut 25 ottelua pelaamistaan 33 ottelusta. Päätöskierroksella 21. toukokuuta se kohtaa Boavistan.

Mestaruus on Benfican seurahistorian 36:s.