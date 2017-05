Leijonien Miro Aaltonen: Sveitsin Kanada-voitto ei tullut tuurilla

Miro Aaltonen nousee Jesse Puljujärven tilalle pelaavaan kokoonpanoon, kun Suomi kohtaa Sveitsin illalla jääkiekon MM-kisoissa.

Aaltonen ottaa paikkansa hyökkäysketjussa, jossa hänen rinnallaan viilettävät Joonas Kemppainen ja Mika Pyörälä.

– Hyvältä tuntuu. Tässä on treenattu ja odotettu, että pääsisi kehiin. On se vähän erilaista katsella pelejä sivusta. Mutta kärsivällisesti olen odottanut vuoroani, Aaltonen sanoi Leijonien aamuharjoituksen jälkeen.

Aaltonen on pelannut meneillään olevassa MM-turnauksessa, mutta putosi välillä pois pelaavasta kokoonpanosta.

– Nyt saan taas näytön paikan, hän totesi.

Leijonien vastus Sveitsi yllätti eilen voittamalla Kanadan jatkoajalla.

– Kova joukkue on tulossa vastaan. Ihan kaikki saa lyödä likoon, ei ne varmaankaan tsägällä Kanadaa voittaneet, Aaltonen sanoi.

– Sveitsillä on hyviä yksilöitä ja vaarallinen ylivoimapeli. Rangaistusaitiosta täytyy pysyä poissa, Aaltonen jatkoi.

Aaltonen muisti myös toivottaa äidilleen hyvää äitienpäivää.

Suomen ja Sveitsin ottelu alkaa kello 21.15 Suomen aikaa.

Suomen maalilla torjuu eiliseen tapaan Joonas Korpisalo.

Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki kertoi, että kapteeni Lasse Kukkonen saattaa pelata tänään muutaman vaihdon. Kukkonen ei pelannut eilen sekuntiakaan.

Sveitsi kaatoi Kanadan

– Sveitsi on laadukas joukkue. Se pelaa todella vauhdikasta jääkiekkoa.

Näin Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi Suomen tämän illan MM-vastustajaa eilen. Marjamäen kommentti sai vahvistuksen illan myöhäispelissä, kun Sveitsi kaatoi Kanadan 3–2 jatkoajalla. Sveitsi kiri päätöserässä Kanadaa vastaan 0–2-tappioasemasta tasoihin, ja Fabrice Herzog viimeisteli joukkueen voittomaalin ajassa 63.40.

Leijonien oma lauantai sujui päivällä nihkeällä 3–2-jatkoaikavoitolla Norjasta. Sveitsiin verrattuna Leijonat on ainakin saanut levätä muutaman tunnin enemmän, mutta Sveitsi lienee henkisesti vahvoilla.

Kanada koki Sveitsiä vastaan MM-kisojen ensimmäisen pistemenetyksensä, mutta jatkaa Pariisissa B-lohkon kärjessä 13 pisteellään. Sveitsi nousi 11 pisteellään lohkokakkoseksi.

Suomen jatkotoiveiden kannalta Sveitsi-ottelu on olennainen, mutta tärkeä on myös tämän päivän alkuillan ottelu Ranska–Tshekki. Tshekki on Suomen edellä lohkokolmosena ja Ranska kaksi pistettä Suomea perässä. Norja on viidentenä tasapisteissä Ranskan kanssa ja kaksi pistettä Suomea perässä.

MM-kisojen alkulohkot päättyvät tiistaina. Kummankin lohkon neljä parasta pääsee torstaina pelattaviin puolivälieriin. Kölnissä pelattavassa A-lohkossa neljännestä puolivälieräpaikasta taistelevat lähinnä tasapisteissä olevat Latvia ja Saksa. Lohkoa johtaa Venäjä ennen Yhdysvaltoja ja Ruotsia.

Tänään MM-kisojen A-lohkossa pelataan ottelut Slovakia–USA ja Tanska–Ruotsi.