Lundqvist samaan maaotteluun kaksoisveljensä kanssa 12 vuoden tauon jälkeen

Ruotsi odottaa saavansa New York Rangersin Henrik Lundqvistin maalilleen, kun Tre Kronor kohtaa illalla Tanskan.

– Mietin muutaman päivän, onko minulla annettavaa ja tunsin että on. On aina innostavaa olla mukana kansainvälisessä turnauksessa ja täällä olevien mahtavien pelaajien joukossa, Lundqvist kertoi kisasivuilla.

Lundqvist, 35, pelasi edellisen MM-kisoissa yhdeksän vuotta sitten, jolloin käteen jäi neljäs sija.

– Ruotsin edustaminen on kunnia ja nyt emme ole menossa olympialaisiin, joten mahdollisuus pelata maani puolesta merkitsee paljon.

Lundqvist pääsee myös pelaamaan yhdessä kaksoisveljensä Joelin kanssa. Edellisen kerran veljekset edustivat Ruotsia yhdessä kaksitoista vuotta sitten.

– Tietenkin veljeni, kapteenin, kanssa pelaaminen on erityistä. Emme ole pelanneet yhdessä pitkään aikaan. Se oli ehdottomasti vaikutin, joka sai minut tulemaan tänne. Ja tietenkin tavoitteena on voittaa.

Lundqvist sanoi kiinnittäneensä huomiota MM-turnauksessa nähtyihin useisiin yllätyksiin.

– On hyvä että moni maa pystyy hyviin tuloksiin tässä turnauksessa. Se tarkoittaa sitä, että jääkiekkomaailma on kasvanut eikä peleistä tule helppoja. Mutta meillä on oikeat palaset, ja toivon että voin auttaa tätä joukkuetta.