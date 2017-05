Näkökulma: Kiitos kaikesta, Teemu Rannikko

Kaiken ilon ja juhlan keskellä on todettava, että ikävä kyllä, eiköhän se ollut tässä.

Katajan kapteeni ja kahden Suomen mestaruuden takuumies, Teemu Rannikko saattoi lauantaina hyvästellä joensuulaisyleisön ainakin Katajan paita päällään. Rannikon perhe on jättämässä Joensuun ja muuttamassa Kaarinaan.

Katajassa jatkaminen on siis enemmän kuin epätodennäköistä. Voihan tässä elätellä jotain takaporttia, jolla Rannikko pelaisi vielä Katajassa, mutta tuskin näin käy.

Nyt on siis julkisen kiitoksen paikka. Teemu Rannikon näkyvimmät saavutukset olivat kaksi Suomen mestaruutta ja yksi SM-hopea sekä upeat kansainväliset ottelut Katajan johtohahmona.

Kiitos kaikesta, Teemu. Toit Joensuuhun ja Katajaan sen kaivatun Suomen mestaruuden niin monen kevään pettymyksen jälkeen. Nyt niitä mestaruuksia on jopa kaksi.

Me lajia aktiivisesti seuraavat saimme nauttia uskomattomista pelisuorituksistasi neljä kautta. On täysin mahdotonta listata tähän äkkiseltään suurimpia urotekojasi. Aikasi Katajassa oli täynnä tähtihetkiä.

Urasi Korisliigassa, jopa hieman varttuneemmalla iällä, oli lempinimeäsi ”Taikuria” mukaillen maaginen. Aina ei terveys pysynyt rasituksessa mukana, mutta laitoit tunnollisesti itsesi kuntoon ja tulit takaisin entistä ehompana.

Myös kansainvälisillä kentillä näytit arvosi. Pystyit vielä 36-vuotiaana pelaamaan Euroopassa huipputasolla. Toivottavasti sinut nähdään syksyllä Suomi-paidassa EM-kisoissa Helsingissä.

Myös ihmisenä jätit hienon kuvan. Sinulla oli aina aikaa niin ihan pienille kuin isommillekin kannattajille, toki myös meille median edustajille.

Koskaan tässä maakunnassa ei ole pelannut noin kovaa kotimaista palloilijaa kansainvälisesti isossa lajissa. Arvosi nousee vielä entistään vuosien saatossa.

Jotta tämä nyt ei menisi ihan Rannikon kehumiseksi, niin annettaan myös muille osansa. Katajan valmennus- sekä seurajohto aina lääkinnästä huoltoon ja kuljetuspäällikkö Ari ”Allu” Huikuriin on Korisliigassa täysin omaa luokkaansa.

Manageri Jarkko Miinin ja joukkueenjohtaja Jukka Törmälä yhdessä muiden päättäjien kanssa tekivät viime keväänä varmasti tunteikkaan ja vaikean päätöksen, kun Jukka Toijalan sopimusta ei jatkettu.

Tilalle hankittiin Greg Gibson. Kaksi mestaruutta Bisonsissa päävalmentajaurallaan voittanut Gibson on huipputekijä. Hän on myös lämminhenkinen herrasmies ja helposti lähestyttävä ihminen, jonka kanssa jokaisen on helppo tulla toimeen.

Toivottavasti option seuran kanssa omaava Gibson jatkaa Katajassa myös ensi kaudella.

Kataja on nyt voittanut Korisliigassa 2000-luvulla kaksi mestaruutta, kuusi SM-hopeaa ja neljä SM-pronssia. Se hakee vertaistaan.

On syytä muistaa, että niistä viidestä joukkueesta, joille Kataja on hävinnyt finaalisarjan vain Tampereen Pyrintö on yhä pääsarjassa ja voimissaan. Muut ovat joutuneet tavalla tai toisella hakemaan uutta vauhtia alasarjoista.

Salon Vilpas on tehnyt pitkäjänteistä työtä rehdisti ja reilusti. SM-hopealla on Salossa kultareunus, suuret onnittelut myös Vilppaalle.

Kirjoittaja: Petri Siitonen