Kanadan Simmonds on kiekkoileva kiusanhenki – Filppula seuratoveristaan: Onneksi tappeluista tulee ulosajo

Yksi Kanadan MM-jääkiekkojoukkueen tähdistä on Philadelphia Flyersin hyökkääjä Wayne Simmonds. Simmonds on tunnettu kovista otteistaan kaukalossa, mutta hän osaa myös pelata. Siitä todisteena on muun muassa se, että hän ampui 31 maalia ja jakoi 23 maalisyöttöä tällä kaudella NHL:n runkosarjassa.

Simmonds on Leijona-hyökkääjä Valtteri Filppulan seurakaveri Philadelphiasta, ja romuluinen kanadalaishyökkääjä kertoo arvostavansa Suomen vastustajana korkealle. – Valtteri on siellä, ja Suomelta löytyy muitakin kyvykkäitä pelaajia. Meidän pitää olla valmiina ja varpaillaan heitä vastaan, Simmonds totesi. Suomen otteet Pariisin MM-jäillä eivät ole täysin vakuuttaneet. Esimerkiksi tappio Ranskalle kuohutti Leijonien kannattajia. – Kaikkea voi tapahtua tällaisissa nopeatempoisissa turnauksissa. Jos joukkue ei jonain iltana pysty parhaimpaansa, voi ennakkoon altavastaajana peliin lähtenyt joukkue yllättää, Simmonds sanoi. Myös Kanadalla on tästä kokemusta, sillä se hävisi Sveitsille. Joukkue hitsaantunut yhtenäiseksi Miten Kanada kaataa Suomen? – Suomea vastaan meidän täytyy pitää huoli siitä, että teemme oikeita asioita. – Hyökkääjien on luisteltava myös puolustussuuntaan, ja takakarvauksen täytyy olla kunnossa. Vastustajalle täytyy antaa painetta ja kääntää kiekonriiston jälkeen peliä nopeasti hyökkäyssuuntaan. Se on avaintekijä pelissämme, Simmonds selvitti. Pelaajia on haalittu mukaan eri seuroista, mutta Simmondsin, 28, mukaan Kanadan tämänkertainen MM-joukkue hitsautui yhteen nopeasti. – Pelimme täytyy silti kehittyä koko ajan turnauksen edetessä. Filppula kertoo tavanneensa Simmondsin pari kertaa MM-turnauksen aikana. – Onneksi tappeluista tulee suora ulosajo, ei varmaan tule hänen kanssaan mitään sellaista nyt, Filppula vitsaili.