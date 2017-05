Marjamäki rempseänä: Vastassa Kanada tai Intia, kaikki on mahdollista

Leijonat valmistautui tiistain Kanada-peliin rennolla mutta jämäkällä otteella maanantaina. Näin kertoi Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki. Suomella oli maanantaina vapaaehtoinen jääharjoitus. Osa pelaajista kävi jäällä ja osa treenaili kuntosalilla.

– Kävimme nopeasti Sveitsi-pelin lävitse, ja katsoimme mitä oli hyvää ja mitä olisi kehitettävää. Ilta on vapaa, kertoi Marjamäki.

Suomella on Kanada-peliin tietynlainen etu, sillä Kanada pelaa tänään ja Leijonilla on peleistä välipäivä.

– Vapaapäivä on ansaittu. Ennen kaikkea on hyvä, että pelaamme Kanadaa vastaan. Siinä nähdään, missä mennään, Marjamäki tuumi. Kanada pelaa parhaimmillaan hurjaa vauhtikiekkoa ja voi sanoa, että se luistelee kamppailuun ennakkosuosikkina.

– Kaikki tietävät, että Kanada on kivikova. Toisaalta tämä turnaus on osoittanut, että on aika sama, onko vastassa Intia vai Kanada, pelit ovat tiukkoja, Marjamäki veisteli.

– Me voitimme Sveitsin ja Sveitsi puolestaan voitti Kanadan. Kaikki on mahdollista. Silti voisi sanoa, että lohkomme kovin joukkue on vastassa, päävalmentaja jatkoi.

Säteri vai Korpisalo?

Marjamäki huomautti, että Kanada on monesti aiemmin todistanut, että se pystyy voittavaan jääkiekkoon myös NHL-kaukaloita isommilla Euroopan pelikentillä.

– Silti meillä on kaikki tarvittavat eväät Kanadan kaatamiseen.

Joonas Korpisalo on ollut lähtökohtaisesti Leijonien ykkösmaalivahti meneillään olevissa MM-kisoissa. Sveitsi-pelissä Korpisalo epäonnistui, ja hänen tilalleen vaihdettu Harri Säteri puolestaan torjui hienosti.

Marjamäki ei ottanut kantaa kuumaan maalivahtikysymykseen Sveitsi-pelin jälkeen, eikä hän maanantainakaan paljastanut Suomen aloittavaa maalivahtia Kanada-otteluun.

– En osaa sanoa siitä. Molempia on tarvittu tähän asti. Molemmat ovat hoitaneet hyvin leiviskänsä, hän totesi.

Suomella on ote puolivälieräpaikasta MM-kisoissa. Puolivälieräpaikka voi varmistua jo tänään, jos Kanada–Norja-peli päättyy Suomen kannalta suotuisasti eli Kanadan voittoon varsinaisella peliajalla.