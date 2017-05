Cavani valittiin Ranskan liigan kunkuksi

Pariisin PSG:n uruguaylainen hyökkääjä Edinson Cavani on valittu Ranskan liigan parhaaksi pelaajaksi. Äänestykseen osallistuivat liigan pelaajat.

Cavani on Ranskan liigan maalipörssin kärjessä 35 osumalla. Kauden kaikissa otteluissa hän on tehnyt PSG:lle 49 maalia, mikä on vain maalin päässä Zlatan Ibrahimovicin kaudella 2015–16 tekemästä seuraennätyksestä.

Cavani on löytänyt peliinsä huipputehot sen jälkeen, kun hän peri pelipaikan PSG:n hyökkäyksen keskustassa Ibrahimovicilta.

Ranskan liigan parhaaksi alle 21-vuotiaaksi pelaajaksi valittiin Monacon Kylian Mbappe ja parhaaksi valmentajaksi mestaruuteen matkaavan Monacon luotsi Leonardo Jardim.