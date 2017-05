ManU virittelee juonia Eurooppa-liigan finaaliin

Valioliigaseura Manchester United menetti sunnuntaina mahdollisuutensa suoraan paikkaan Mestarien liigassa. Siinä mielessä joukkueen kahdesta jäljellä olevasta liigapelistä katosi merkitys, mutta joukkue hioo niissä virettään 24. toukokuuta Tukholmassa pelattavaan Eurooppa-liigan loppuotteluun.

ManU kohtaa keskiviikkona vieraissa Southamptonin ja päättää liigakauden sunnuntaina Crystal Palacea vastaan kotikentällään.

– Jäljellä olevat liigapelit ovat tärkeitä Eurooppa-liigan finaalin kannalta. Tarvitsemme kaksi hyvää peliä, jotta olemme parhaassa mahdollisessa vireessä cupin finaalissa, ManUn espanjalaishyökkääjä Juan Mata kirjoittaa blogissaan seuran nettisivuilla.

– Meidän täytyy tehdä nyt rajusti töitä, että voittaisimme nämä kolme jäljellä olevaa otteluamme.

ManUn viekas valmentaja Jose Mourinho on kierrättänyt pelaajia rohkeasti, kun hän on säästellyt pelaajien voimia Eurooppa-liigan otteluihin. Näillä näkymin Daley Blind on lepovuorossa keskiviikkona.

Matteo Darmian, Ander Herrera, Henrih Mhitarjan ja Marcus Rashford ovat näillä näkymin aloituksessa samoin kuin pelikiellosta vapautuva Marouane Fellaini.

Paul Pogba on saanut lomaa isänsä kuoleman johdosta, eikä Mourinho ole vielä vahvistanut hänen paluunsa ajankohtaa.

ManU saa Eurooppa-liigan finaalissa vastaansa Ajaxin. Ottelun voittaja pääsee ensi kaudeksi Mestarien liigaan.