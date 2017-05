Kuntosuunnistajat hiovat taitojaan Jukolakoulussa

Koulun tavoitteena on antaa viimeiset vinkit ja harjoituskerrat Enossa kesäkuussa järjestettävään Joensuu-Jukolaan osallistuville kuntosuunnistajille.

Maanantaina luentomuotoisella aloituskerralla Kalevan Rastin Taneli Pantsar esitteli muun muassa Jukolan osuuksien pituuksia, toimintaa vaihdoissa ja hajontarastien periaatteita.

Pantsarin ei tarvinnut pitää luentoaan hiljaisuudessa, vaan kysymyksiä sinkoili, kun harrastajat yrittivät imeä kaiken mahdollisen tiedon ennen kuukauden päästä juostavaa Jukolaa.

- Kuntosuunnistajat saavat Jukolakoulusta hyviä treenejä ja tuntumaa viestisuunnistuksesta. On kuitenkin erilaista, kun suunnistamassa on samaan aikaan paljon porukkaa. Reitillä on esimerkiksi hajontoja, joissa vaan pitää luottaa itseensä, Pantsar kertoili.

Hilda Westersund, 29, osallistui Jukolakouluun ensimmäistä kertaa jo syksyllä. Intoa ei tarvinnut etsiä, kun uusi kurssi keväällä alkoi.

- Hain alun perin varmuutta siihen, että uskaltaisin lähteä rohkeasti kuntorasteille. Opin syksyllä kompassin käyttöä, joka on kyllä hyvin ehtinyt talven aikana unohtua. Paremmin täällä pääsee lajin saloihin kiinni kuin yksin tuolla juoksentelemalla, kerran keväällä kuntorasteille jo ehtinyt Westersund nauraa.

Westersundilla on haaveissa osallistuminen Venlojen viestiin, mutta lopullinen päätös ei ole vielä varmistunut.

- Toiveissa olisi osallistua, jos vain saan aikataulut sovitettua. Tiimi olisi jo kasassa.

Tavoite on kuitenkin Venlojen viestiin jo selvillä.

- Kunhan saisi mukavan kokemuksen ennen kaikkea, Westersund tuumii.

Jukolakoulu jatkuu seuraavina viikkoina ohjatuissa harjoituksissa maastossa. Kesäkuun alussa järjestetään myös Jukolaleiri, jossa harrastajat pääsevät hiomaan viimeiset reitit kohti kovalla vauhdilla lähestyvää päätapahtumaa.