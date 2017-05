Pertti Alaja leikkaukseen – Markku Lehtola tilapäisesti Palloliiton johtoon

Syövästä toipuva Pertti Alaja menee ensi maanantaina leikkaukseen, joten vetovastuun Palloliitossa ottaa tilapäisesti ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Lehtola.

– Vointini on ihan hyvä, ja olen ollut nyt aktiivisesti mukana. Luonnollisesti on jonkin verran perhosia mahassa, kun on tosi tärkeä leikkaus edessä, Alaja kertoi Palloliiton medialounaalla Helsingissä.

Alaja jäi sairauslomalle vuoden alussa. Työtehtävissä hänet on nähty muun muassa huhtikuun alussa Helsingissä järjestetyssä Euroopan jalkapalloliiton Uefan kongressissa.

– Diagnoosit tehtiin tammikuussa, ja sen suunnitelman mukaan on edetty. Tietenkin toivon, että leikkaus onnistuu. Olen hyvissä käsissä, ja toivo sekä usko elävät.

Alajan on määrä palata Palloliiton johtoon leikkauksestaan toipumisen jälkeen.

Palloliiton johto esitteli mediatapaamisessa toimintastrategiaansa suomalaisen jalkapallon kehittämiseksi. Strategiassa seuroja pyritään palvelemaan entistä paremmin. Lisäksi valmennustoiminnan parantamiseen tulee lisää rahaa.

Päävalmentaja Markku Kanerva puolestaan kertoi, että Kari Martonen tulee mukaan miesten maajoukkueen valmennusryhmään Jonatan Johanssonin tilalle. Paikka aukesi, kun Johansson ilmoitti siirtyvänsä skotlantilaisen Glasgow Rangersin apuvalmentajaksi.