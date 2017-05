Leijonat kohtaa Yhdysvallat ja Gaudreaun puolivälierässä

Leijonat kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä torstaina. Tämä varmistui, kun Kanada otti Suomesta liki rutiininomaisen 5–2-voiton B-alkulohkon viimeisessä pelissä.

Yhdysvallat on Suomelle vaarallinen vastustaja siinä missä mikä muu MM-puolivälieriin asti selviytynyt joukkue. Yhdysvaltain iskukyvystä kielii se, että se vei A-lohkossa ykköstilan, kun Leijonat puolestaan konttasi ajoittain pahasti B-lohkon peleissään.

Yhdysvalloilla on kaksi mitat täyttävää NHL-maalivahtia, Winnipeg Jetsin Connor Hellebuyck ja Detroit Red Wingsin Jimmy Howard. Lisäksi Yhdysvaltain paidassa viilettävät muun muassa vauhdikkaat ja kyvykkäät, uuden polven NHL-hyökkääjät, Calgary Flamesin Johnny Gaudreau ja Buffalo Sabresin Jack Eichel. Jotain Gaudreaun ja Eichelin iskukyvystä kertoo se, että kumpikin kiekkoili tällä kaudella NHL:ssä liki piste per peli –tahtia. Etenkin juonikkaan Gaudreaun pelaaminen on parhaimmillaan hienoa katseltavaa.

Kanadan Marner säväytti

Kanada-peli osoitti jälleen Suomen haavoittuvaisuuden MM-turnauksessa. Kanada toki tiedettiin kovaksi vastukseksi, mutta se pystyi ajoittain jopa leikittelemään Leijonien kanssa. Leikittelyn lomassa vaahteralehtipaidat iskivät komeita maaleja. Pelaajien välinen tasoero paistoi useissa tilanteissa katsomon yläriville asti, eikä Suomi tällä kertaa pystynyt kompensoimaan sitä tiiviillä joukkuepelillä. Eikä maalivahti Harri Säteristäkään ollut nyt pelastajaksi.

Kanada pelasi nopeasti ja taitavasti sekä hyödynsi ylivoimapelinsä ihailtavan tehokkaasti ottelun alussa.

– Annoimme Kanadalle helppoja maaleja alussa ja he pääsivät karkumatkalle. Pelasimme ajoittain ihan hyvin, mutta tuli sellaisia ihmeellisiä...aika vaikeaa on Kanadaa tuollaisella pelillä voittaa, tunnusti Leijonien puolustaja Juuso Hietanen.

Suomen maalit tekivät Jani Lajunen ja Atte Ohtamaa.

Ohtamaa muistaa pitkään Kanadan avausmaalin, jossa Toronto Maple Leafsin nuori hyökkääjä Mitch Marner veivasi suomalaispuolustajan lähes solmuun ennen kuin sijoitti kiekon Säterin taakse.

Lapsenkasvoinen Marner nakutti lopulta 2+1 tehopistettä ja esitti oveluuttaan muun muassa ylivoimalla.

Pelin parannuttava

Ohtamaa hyvitti virhettään tekemällä Suomen toisen maalin tarkalla lyöntilaukauksella maskin takaa. Oivan esityön maaliin teki Leijonien puolustuksen johtohahmoksi viime peleissä noussut Julius Honka, joka piti rohkeasti kiekkoa ennen syöttöään Ohtamaalle.

Kanada nosti niin sanotusti jalkaansa kaasulta ottelun edetessä ja teki vain tarvittavan. Lienee selvää, että Suomen on pystyttävä Yhdysvaltoja vastaan entistä parempaan peliin, jos se aikoo vielä jatkaa turnausta puolivälierän jälkeen.