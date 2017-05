Tulevaisuus on Lauri Markkasen käsissä

Kolmonen, kakkonen omasta kuljetuksesta tai vapaaheitto – Lauri Markkasen heittotarkkuus ja heittovalikoiman laajuus ovat koripallomaailman eliittitasoa. Kun se yhdistetään hänen pituuteensa, on helppo ymmärtää, miksi Markkasesta odotetaan aivan kärkipään valintaa NBA-koripalloliigan kesäkuun varaustilaisuudessa.

– Hänellä on joitakin asioita, joita monilla ei ole. Ensinnäkin hänen pituutensa. Kun ajatellaan erittäin taitavaa etukentän pelaajaa, ajatellaan 203–206-senttistä pelaajaa. Mutta Lauri on 213 senttiä, Markkasta Arizonan yliopistossa valmentanut Sean Miller ylistää.

Päälaelta mitattu pituus ei kuitenkaan kerro kaikkea koripalloilijan koosta. Pituuden lisäksi on tiedettävä syliväli – sivuille levitettyjen käsivarsien mitta – ja ulottuvuus – miten korkealle käsi ylettyy – jotta koripalloilijan kokoa voi todella arvioida.

Käsivarsien pituutta ja hartioiden leveyttä kuvaava syliväli on Markkasen heikko kohta. Se oli 212 senttiä, kun Markkanen mitattiin Mäkelänrinteen urheilulukiossa tammikuussa 2016.

Sieltä ovat Markkasen viimeiset tiedossa olevat mittaukset. Tuolloin Markkanen oli kengät jalassa 213 senttiä pitkä. Markkanen ei kutsusta huolimatta osallistunut viime viikolla NBA:n testileirille, joten tuoreita mittaustuloksia ei ole tiedossa.

Huhtikuussa mediatapaamisessa Helsingissä Markkanen sanoi olevansa 213-senttinen, mutta ei täsmentänyt, puhuiko hän kengät jalassa ilmoitettavasta pelipituudesta.

Sylivälillä on väliä

Käsivarsien pituus on yksi selitys siihen, miten näennäisen alimittaiset pelaajat menestyvät lajissa, jossa ulottuvuus on kriittinen menestystekijä. Sylivälin merkitys erityisesti levypalloissa, torjunnoissa ja vastustajan heittoprosentin heikentämisessä on todistettu tilastoilla.

Lauri Markkasen syliväli on suunnilleen sama kuin hänen pituutensa. Sama pätee suurimpaan osaan ihmiskunnasta – mutta keskimääräisen NBA-pelaajan pituus on noin kaksi metriä ja syliväli 213 senttiä. NBA-pelaajat ovat siis äärimmäisen valikoituneita paitsi pituutensa myös ruumiinrakenteensa perusteella.

Tässä vertailussa Markkanen jää häntäpäähän. Markkanen kuuluu jopa NBA:n keskushyökkääjien joukossa pisimmän kymmenen prosentin joukkoon eli desiiliin, jos hän todella on 213 senttiä pitkä. Mutta sylivälillä mitattuna Markkanen jää alimpaan desiiliin, vaikka hänen sylivälinsä olisi kasvanut 214 senttiin.

Vuosina 2011–2017 NBA:n tähdistöpelissä ison laitahyökkääjän ja keskushyökkääjän paikoille esiintyneiden miesten keskimitat olivat reilut 207 senttiä pituutta ja vajaat 221 senttiä syliväliä. Luvut ovat keskiarvot niiltä 17 all star -pelaajalta, jotka ovat käyneet läpi NBA:n julkiset mittaukset.

Markkasen kilpailijat NBA:ssa ovat siis keskimäärin suomalaista lyhyempiä mutta ulottuvampia.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Markkasesta voisi tulla tähteä NBA:ssa. Mutta se selittää sen, miksi puolustus ja fysiikka ovat Markkasen NBA-tulevaisuuden kysymysmerkit. Markkasen NBA-roolin määrittää se, miten hyvin hänen hyökkäyspään tähtipotentiaalinsa kompensoi hänen puutteensa.

Tähän asti Markkasen vahvuudet ovat tehneet hänestä kaikilla sarjatasoilla tähden ja peittäneet hänen heikkoutensa. NBA:ssa Markkanen saa vastaansa koripallomaailman kovimmat – ja ulottuvimmat – kilpailijat.