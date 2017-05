Tennismaajoukkueesta löytyy nuoruutta ja kokemusta

Emma Laine, Piia Suomalainen, Mia Eklund ja Oona Orpana edustavat Suomea kesäkuussa Moldovassa pelattavassa tenniksen Fed Cupissa. Suomi pelaa Euroopan/Afrikan lohkon kolmosryhmässä, ja joukkueen tavoitteena on nousta takaisin lohkon kakkosryhmään.

Moldovan ottelut pelataan 12.–17. kesäkuuta.

– Meillä on hyvä ja monipuolinen joukkue, jonka kaikki pelaajat pystyvät kantamaan vastuuta niin kaksin- kuin nelinpeleissä. Nelinpeliin voimme pyörittää eri vaihtoehtoja tilanteesta riippuen, joukkueen pelaava kapteeni Laine arvioi Suomen edustajia.

– Piialla on vahva kokemus Fed Cupista, ja hän on ollut monesti mukana ratkaisupeleissä. Mialla on ollut hyvä alkukausi ammattilaiskisoissa, ja olen itsekin saanut paluuni jälkeen hyvin matseja alle.

Orpana, 16, pyrkii ensi viikolla Ranskan avointen karsintaan.

– Oonalla on hyvä kevät ja paljon kovia juniorikisoja takana. Hän on nuoresta iästään huolimatta juuri sopiva pelaaja joukkueeseemme ja erityisen vahva kaksinpeleissä, Laine totesi.