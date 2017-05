Suomen kaikkien aikojen koripalloilijoihin lukeutuva Teemu Rannikko palaa kolmen vuoden tauon jälkeen tavoittelemaan paikkaa miesten maajoukkueessa. Joensuun Katajan 36-vuotiaan pelinjohtajan nimi oli tärkein uutinen maajoukkueen kesäharjoitusringissä, jonka päävalmentaja Henrik Dettmann julkisti Helsingissä torstaina.

– Soitin Teemulle ja sanoin, että nimesi on listalla, jolla lähdetään tavoittelemaan olympialaisia. Otanko pois? Teemu ei ehtinyt vastata, koska lähti pakkaamaan, Dettmann naureskeli.

Rannikko pelasi viimeksi maajoukkueessa 2014 MM-kisoissa, mutta ei ollut mukana toissa vuoden EM-kisoissa, jolloin Jamar Wilson otti paikan Suomen kakkospelinjohtajana. Rannikko täyttää syyskuussa 37, mutta pokkasi Korisliigan finaalien arvokkaimman pelaajan palkinnon.

– Mitäs se Teemu on, 32? En tiedä, pääseekö sinne (pelaajalistalle) helpommin kuin sieltä pääsee pois, Dettmann sanoi.

Suomen seuraava tavoite ovat EM-kotikisat elo-syyskuussa, mutta Dettmann sanoi joukkueensa unelmoivan myös olympialaisista.

– Se on unelma. Kyllä me tiedetään, että se on aika pitkässä puussa, mutta kyllä olympiakisoissa on pelannut maita, joilla on vähemmän kansaa.

EM-alkulohkossa Suomi kohtaa Helsingissä Ranskan, Slovenian, Puolan, Kreikan ja Islannin. Kisapäivät ovat 31. elokuuta–6. syyskuuta.