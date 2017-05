Suomen kaikkien aikojen koripalloilijoihin lukeutuva Teemu Rannikko palaa kolmen vuoden tauon jälkeen tavoittelemaan paikkaa miesten maajoukkueessa. Joensuun Katajan 36-vuotiaan pelinjohtajan nimi oli tärkein uutinen maajoukkueen kesäharjoitusringissä, jonka päävalmentaja Henrik Dettmann julkisti Helsingissä torstaina.

– Soitin Teemulle ja sanoin, että nimesi on listalla, jolla lähdetään tavoittelemaan olympialaisia. Otanko pois? Teemu ei ehtinyt vastata, koska lähti pakkaamaan, Dettmann naureskeli.

Rannikko pelasi viimeksi maajoukkueessa MM-kisoissa 2014, mutta ei ollut mukana toissa vuoden EM-kisoissa, jolloin Jamar Wilson otti paikan Suomen kakkospelinjohtajana. Rannikko täyttää syyskuussa 37, mutta pokkasi Korisliigan finaalien arvokkaimman pelaajan palkinnon.

– Mitäs se Teemu on, 32? En tiedä pääseekö sinne (pelaajalistalle) helpommin kuin sieltä pääsee pois, Dettmann sanoi.

Suomen seuraava tavoite ovat EM-kotikisat elo–syyskuussa, mutta Dettmann sanoi joukkueensa unelmoivan myös paikasta olympialaisissa.

– Se on unelma. Kyllä me tiedämme, että se on aika pitkässä puussa, mutta kyllä olympiakisoissa on pelannut maita, joilla on vähemmän kansaa.

Dettmann muistutti nuorten maajoukkueiden viime vuosien noususuhdanteesta, joka antaa rakennusaineksia olympiaunelmille.

– Karkea arviomme on, että joka ikäluokassa meidän kolme parasta pelaajaamme kestää vertailun ihan kenen tahansa kanssa ehkä amerikkalaisia lukuun ottamatta. Olemme monella tasolla nostettu suoritustamme. Siihen tämä unelma perustuu. 2020 tulee aika nopeasti, mutta ehkä kannattaa muutaman kerran harjoitella ennen kuin hyökkää tosissaan.

Koripalloilun kansainvälinen kilpailukalenteri on myllätty uusiksi, ja marraskuussa Suomi aloittaa jo karsimisen vuoden 2019 MM-kisoihin.

– Tässä joutuu olemaan kuin poliitikko ja ajamaan kahdella raiteella, Dettmann sanoi.

Euroopasta MM-kisoihin pääsee 12 maata.

– Se on minusta aika vähän. Tuo on sellainen pelijärjestelmä, että jos joku selvittää, miten se menee, niin onneksi olkoon, Dettmann heitti.