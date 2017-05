Leijonat eteni komealla voitolla MM-välieriin – "En ole varmaan tällaista matsia ikinä pelannut", sanoo Säteri

Mikko Rantasen ja Joonas Kemppaisen maalit toivat Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueelle MM-välieräpaikan. Suomi kaatoi Kölnissä pelatussa puolivälierässä Yhdysvallat maalein 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Suomi kohtaa lauantaina pelattavassa välierässä voittajan Ruotsin ja Sveitsin tämäniltaisesta ottelusta.

Rantasen ja Kemppaisen lisäksi Leijonien suuria hahmoja oli maalivahti Harri Säteri, joka keräsi 26 torjuntaa.

Ottelun avausosuma nähtiin toisen erän alussa ylivoimalla, kun maalin eteen vapaaksi jäänyt Rantanen luuti irtokiekon verkon perukoille. Veli-Matti Savinainen ja Sebastian Aho saivat osumaan syöttömerkinnän.

Päätöserässä Kemppainen ja Juhamatti Aaltonen karkasivat ylivoimahyökkäykseen, joka päättyi Aaltosen komeaan syöttöön ja Kemppaisen viimeistelyyn.

– Joukkue osoitti kovaa henkistä kanttia, ja pelisuunnitelma piti 60 minuuttia. Olen luottanut tähän joukkueeseen koko ajan. Nämä ovat kovia poikia, Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi C More Sport 1 -kanavan haastattelussa.

Hietanen osui tolppaan

Yhdysvallat lähti otteluun voittajasuosikkina, sillä se oli oman alkulohkonsa ykkönen. Suomi oli omassa lohkossaan vasta neljäs.

Leijonat puolusti avauserässä vauhdin pois yhdysvaltalaishyökkäyksistä, ja Juuso Hietasen laukaus osui tolppaan.

Yhdysvallat sai Suomen johtomaalin jälkeen vahvan painostusjakson, mutta maalia joukkue ei saanut aikaan.

Sitä se ei useista hyökkäyksistään huolimatta saanut aikaan myöskään kahdessa päätöserässä hyvin puolustanutta Suomea vastaan.

Säteri: Jos jonkinlaista mitaliakin saisi mukaan

Nollapelin jääkiekon MM-puolivälierässä torjunut Leijona-vahti Harri Säteri suhtautui tyynesti onnistumiseensa. Se kieli siitä, ettei hänen mahansa ole niin sanotusti täynnä. Leijonat eivät ole vielä saavuttaneet kuin paikan välierissä ja neljän parhaan joukossa.

– Totta kai puolivälierän voitto oli hieno homma, mutta ne unelmat ovat edessä päin. Jos jonkinlaista mitaliakin saisi mukaan, niin ne olisi sitten niitä unelmia, Säteri sanoi.

Säteri kehui vuolaasti koko joukkueen panosta puolustustaistelussa, mutta myönsi lopulta onnistuneensa mainiosti itsekin.

– En ole varmaan tällaista matsia ikinä pelannut, hän mietti.

– Koko ajan oli mulla ja koko joukkueella peli hallussa, hän jatkoi.

Säteri paljasti, että joutui käymään tietynlaista henkistä painia maalinsuulla.

– Yritin niin, että en ajattelisi, mitä tulostaululla lukee. Painoin vain omaa hommaa menemään. Tolppien välissä ollaan tietyllä tavalla yksilöurheilijoita kuitenkin. Ajatusten koossa pitäminen onnistui nyt hyvin, hän kertoi.

Marjamäki: "Koutseja saa haukkua"

Leijonien päävalmentajaa Lauri Marjamäkeä on kritisoitu ankarasti jääkiekon MM-turnauksen aikana. On arvioitu, että ensimmäisissä MM-kisoissaan päävalmentajana toimiva Marjamäki on joutunut jopa ajojahdin kohteeksi.

Torstain puolivälierävoiton jälkeen Marjamäki sanoi, ettei ole ollut huolissaan työpaikkansa puolesta.

– Minulla on ollut Jääkiekkoliiton tuki ensimmäisestä päivästä lähtien. Ei minulla ole ollut varsinaisesti sellaista pelkoa, liitto on halunnut minut tähän tehtävään. Olen varmasti tehnyt jotain oikein, kun olen päässyt Leijonien päävalmentajaksi.

– Olen ollut luottavainen ja uskon, että minulle ylipäätään jääkiekon parista töitä löytyy, Marjamäki totesi.

Marjamäki antoi ymmärtää, ettei kovaksi yltynyt kritiikki ole häneen vaikuttanut.

– Ajattelen tätä aika paljon joukkueen ja pelaajien kautta. Koutseja saa haukkua, mutta älkää pelaajia haukkuko. Tehkää hienoja juttuja pelaajista, joukkueessamme on aika hienoja urheilijoita, opasti rennon oloinen Marjamäki toimittajalaumaa.

Marjamäki kehui voitokkaan Yhdysvallat-ottelun antia.

– Pelasimme loistavan pelin. Puolustuspeli oli nyt laitettu kuntoon. Olimme kärsivällisiä ja selvisimme vaikeista hetkistä, hän iloitsi.