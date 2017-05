Latvala jäänyt Portugalissa kärjestä 1,5 sekuntia

Jari-Matti Latvala on ajanut suomalaiskuljettajista nopeimman ajan Portugalin MM-rallin avanneelle yleisöpätkällä.

Toyotan Latvala kaasutti Lousadan 3,36 kilometrin mittaisella ek:lla ajan 2.38,1 ja jäi kärjessä olevista Mads Östbergistä ja Thierry Neuvillesta 1,5 sekuntia.

Latvala on seitsemäntenä, kun yleisöpätkä on vielä kesken.

Suomalaisista Toyotan Juho Hänninen on yhdeksäntenä. Hän on jäänyt kärjestä 1,8 sekuntia. Uransa ensimmäistä MM-rallia Toyotan tehdastallin WRC-autolla ajava Esapekka Lappi on 13:ntena jäätyään kärjestä 2,6 sekuntia.

Portugalin MM-ralli pyörähtää kunnolla käyntiin perjantaina, jolloin ajetaan kahdeksan erikoiskoetta.