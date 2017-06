Upea kuva yöttömän yön lumikasoista Leviltä - "Lumi on jo maassa"

- On erittäin hyvä ja tärkeä asia, että voimme sanoa pitävämme varmuudella kisat. Nyt voimme aloittaa valmistelut huomattavasti aiemmin ja keskittyä tekemään tapahtumasta entistä parempi kokonaisuus, kommentoi kilpailun pääsihteeri Marko Mustonen.

Levi Black -rinteen lumivarastot on tehty ja suojattu auringolta ja vedeltä erikoisvalmisteisella, eristävällä suojakankaalla. Lunta on riittävästi kisarinteeseen, ja jos olosuhteet estävät hissin yläaseman ja lähtöpaikan välisen osuuden tykittämisen, kuljetetaan kilpailijat muilla keinoin starttialueelle.

Levin alppihiihdon pujottelun avauskilpailu sai Kansainväliseltä Hiihtoliitolta erityismaininnan innovatiivisesta tapahtumajärjestämisestä. Levin kilpailujärjestäjiä kehuttiin viime vuosien vaikeiden lumiolosuhteiden voittamisesta ja kehitystyöstään lumivarmojen kilpailujen luomiseksi.

Levin kilpailujärjestäjät avasivat tulevan syksyn järjestelyt kokouksellaan eilen.

- Satavarma lumi avaa meille uusia mahdollisuuksia talvitapahtuman järjestämisessä. Aikaisemmin epävarmuus on käsijarrun tapaan pidätellyt kisakävijöitä ja päätös on tehty vasta lumen sadettua maahan, nyt lumi on jo maassa syksyn kisoja varten ja voimme toivottaa kaikki tervetulleeksi Leville, iloitsi järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Levin maailmancupin tapahtumaviikonlopun kilpailut käynnistyvät 11.11.2017.