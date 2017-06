Jipon vankat otteet jatkuivat myös sunnuntaina, kun joukkue vieraili Varkaudessa WJK:n vieraana. Toisen jakson nousu toi Jipolle täydet kolme pistettä maalein 2-1 (0-1).

Avausjaksolla Warkaus JK karkasi johtoon Robert Ruipon 20. minuutin osumalla. Jippo nousi tasoihin Elias Tolvasen maalilla, kun taas viimeisellä kymmenminuuttisella hyökkäävä keskikenttämies Zakaria Abahassine viimeisteli loppulukemat 2-1.

Jippo on Kolmosen Itä- ja Keski-Suomen lohkossa toisena, kun pelattuna on viisi ottelua. Jippo on voittanut neljä ja pelannut yhden tasan.

Ottelun enemmän pelannut sarjakärki FC Vaajakoski on vain pisteen päässä.