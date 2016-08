Salibandya kakkosdivarissa pelaava pesäpallotähti: "Antavat tyydytyksen kilpailuvietille"

Kiteen Pallon salibandy ylsi kakkosdivariin täksi kaudeksi. Alasarjoissa pelannut KiPa on noussut vähitellen ylöspäin pesäpalloilijoiden ja pistetykki Tapio Niskasen johdolla.

Tällä kaudella KiPan superpesismiehistöstä salibandya ovat pelanneet Sami Partanen, Jussi Hurskainen, Topi Hurskainen ja Antti-Jussi Toropainen.

Pesiskenttien väriläiskä Sami Partanen kokee, että salibandy on pesäpalloilijoille hyvää urheilua pitkän harjoituskauden keskellä.

- Tällä iällä on ehdotonta, että harjoituskauteen saa muutakin virikettä. Salibandypelit antavat tyydytyksen kilpailuvietille. Näin etukenttäpelaajana liikekin on samantyyppistä. Salibandy on kuntoa ylläpitävä ja kehittävä laji, kokenut Partanen kehuu.

- Pesäpallojoukkueet pelaavat paljon sählyä alkulämmittelynä. Talven verisimmät taistot käydään yleensä niissä peleissä, Partanen naureskelee.

Partanen, 36, on pelannut KiPan mukana salibandya jo noin kymmenen vuotta. Tavoitteet ovat erilaiset kuin pesäpallossa.

- Menemme pesäpallon ehdoilla. Salibandy on minulle vain harrastus. Sarjatasolla ei ole sinällään väliä, nyt se sattuu olemaan kakkosdivari.

Keskiviikkoiltana KiPa kohtasi kotikentällään joensuulaisen Josba Akatemian. Vierasjoukkue oli lopulta parempi maalein 12-9.

