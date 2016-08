Josba-kaksikko valittiin alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen

Joensuulaista Josbaa edustavat Aapo Hämäläinen ja Eetu Sorvali (kuvassa) saivat kutsun maajoukkuepaitaan, sillä kaksikko valittiin edustamaan Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkuetta. Joukkue kohtaa Ruotsin kahdesti Espoossa 6.-7. helmikuuta.

Hämäläinen, 17, ja Sorvali, 18, ovat pelanneet kuluvalla kaudella Josban edustusjoukkueessa miesten Divarissa.

Sorvali on joensuulaisjoukkueen kauden paras pistemies tehoillaan 13+12. Hämäläinen taas on pelannut edustusjoukkueessa 11 ottelua, joissa saldona on yksi tehty maali.