Markus Holopainen perustaa uuden seuran Kontiolahdelle

Holopaisen työsuhde LeBassa on edelleen voimassa, mutta hän pitää kertyneitä rästivapaitaan, eikä ole enää jatkossa mukana seuran toiminnassa. Nyt hän suunnittelee uutta seuraa.

- Tavoitteena on tulla uuden seuran kanssa isommin ulos maaliskuussa, jolloin on selvillä myös seuran nimi. Seuraan on lähdössä mukaan ainakin valtaosa LeBan tyttöjunioreista. Vaikka seuran kotipaikka on Kontiolahti, niin ajatuksena on toimia koko alueen tyttösalibandyn seurana, Holopainen kertoo.

Lehmo Balls järjestää uuden ylimääräisen yleiskokouksen ensi torstaina 18. helmikuuta Kylmäojan liikuntahallissa. Kokouksessa valitaan seuran johtokunta.

LeBan johtokunta esittää kokoukselle nykyisen johtokunnan jatkamista ja näillä näkymin näin myös tapahtuu.

- En ole menossa kokoukseen, enkä lähde enää taistelemaan LeBan asioissa. Seuralle on tullut jo riittävästi vaurioita ja se on jakautunut kahteen osaan. Molemmin puolin on parempi rauhoittaa tilanne, Holopainen näkee.

LeBa järjesti ylimääräisen yleiskokouksen jo loppiaisena, mutta siinä todettiin virheellistä toimintaa. Siksi järjestetään uusi kokous.

- Äänestämässä oli henkilöitä, joilla ei ollut äänestysoikeutta, sillä heidän jäsenmaksunsa oli hoitamatta, LeBan puheenjohtaja Jari Reinikainen kertoo.

- LeBan tarkoituksena on jatkaa tyttösalibandya myös jatkossa. Pyrimme tekemään asioita niin, ettei olisi tarvetta lähteä toiseen seuraan, Reinikainen toteaa.