Liiga-Riento taipui odotetusti lentopallon Mestaruusliigan ottelussa sarjajohtaja Kokkolan Tiikerien käsittelyssä. Riento hävisi Joensuun urheilutalossa 0-3 (22-25, 14-25, 21-25). Ottelua seurasi 385 katsojaa.

Tiikerit on voittanut kaikki kauden 21 otteluaan. Riento on sarjassa kolmanneksi viimeisenä. Joensuulaisten pääsy pudotuspeleihin näyttäisi karanneen. Perungan Pojat on karsijan paikalla toiseksi viimeisenä kahden pisteen päässä Riennosta.

Riennon kausi jatkuu sunnuntaina Raision Loimun vieraana. Riennolla on runkosarjassa vielä kahdeksan ottelua.