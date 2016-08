Liiga-Riento jaksoi kaksi erää

Riennon tappio kirjattiin erin 1-3 (25-23, 23-25, 16-25, 14-25).

Kotijoukkueen puolustukseksi on sanottava, että eivät he heikolle joukkueelle hävinneet. VaLePa on suurin mestarisuosikki Kokkolan Tiikereiden ohella.

Riennosta eniten pinnoja takoivat Joni Savimäki (17/+10) sekä Michael Chemos (16/+8). Keskitorjuja Arttu Reijonen (7/+4) pelasi myös pirteästi.

Vieraista Olli Kunnari (23/+13) näytti kuinka monipuolinen ja taitava on hyvä lentopalloilija.