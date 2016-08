Monolan aittaa kunnostetaan jälleen

Monola-seura järjestää ensi viikon tiistaina 2. elokuuta neljännet talkoot ja jatkaa näin Sibeliuksen häämatkakohteen kunnostamista Lieksan Monolanniemessä.

Talkoissa kaadetaan puita, niitetään heinää, siirretään maata pois perustusten ympäriltä ja puretaan vanhat kiviportaat. Seura pyytää osallistujia ottamaan omat työvälineet mukaan.

Iltapäivän aikana osallistujat saavat museoammattilaisilta neuvoja varsinaista aitan korjaustyötä varten.

Korjaustöihin palkataan rakennusammattilaisia, kun Ely-keskus on vahvistanut Vaara-Karjalan Leaderin hankkeelle esittämän rahoituksen. Korjaushankkeen kokonaisrahoitus on 84 000 euroa, josta Monola-seuran osuus on 30 000 euroa.

Monolan aitan avajaisia vietetään heinäkuussa 2017, jolloin tulee kuluneeksi 125 vuotta Jean ja Aino Sibeiiuksen häämatkasta Monolaan.

Monola-seura otti alkuvuodesta vastuulleen hääaitan kunnostamisen. Suullisen perimätiedon mukaan säveltäjä Jean Sibelius majoittui Aino-vaimonsa kanssa aitassa häämatkallaan kesä-heinäkuussa 1892.

Monolan aitan talkoot 2. elokuuta kello 14–18. Ilmoittautumiset osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .