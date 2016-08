Kiteen ja Rääkkylän kirkkoneuvostot hyväksyivät seurakuntaliitoksen

Sekä Kiteen että Rääkkylän kirkkovaltuusto hyväksyivät eilen samaan aikaan pidetyissä kokouksissaan seurakuntien yhdistymisen. Käytännössä se toteutetaan niin, että Rääkkylän seurakunta lakkaa ja liitetään Kiteen seurakuntaan ensi vuoden alussa.

Rääkkylässä toiminta jatkuu Kesälahden tavoin kappeliseurakuntana, ja rääkkyläläiset saavat kaikki kirkolliset palvelut niin kuin tähänkin asti.

Kiteen kirkkovaltuustossa on ensi vuonna 27 paikkaa, joista seitsemän on Rääkkylän. Koska paikkamäärä nousee vain neljällä tästä vuodesta, kolmen kiteeläisen osana on luopua paikasta. Kirkkovaltuuston paikat määräytyvät edellisten vaalien tuloksen perusteella.

Rääkkylän kirkkovaltuusto suhtautui oman seurakunnan lakkauttamiseen yllättävän tyynesti ja myötämielisesti. Kirkkovaltuutetut katsoivat, ettei seurakunnalla enää olisi ollut resursseja jatkaa itsenäisenä. Heitä rohkaisee myös Kesälahdelta saadut hyvät kokemukset kappeliseurakunnasta.