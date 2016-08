Pohjois-Karjalan Sähköllä enimmillään 17 000 sähkötöntä asiakasta

Rauli-myrsky on aiheuttanut Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle lauantaipäivän aikana ennen iltakymmentä 55 puunraivaustehtävää ympäri maakuntaa.

– Kaikista vilkkainta aluetta ovat olleet Outokumpu ja Kitee, kertoo päivystävä palomestari Jukka Saarelainen.

Kiireisintä aikaa pelastuslaitoksella oli ilta noin kello seitsemän ja yhdeksän välillä.

Kokonaisuudessaan myrskytuhot ovat jääneet Pohjois-Karjalassa odotettua pienemmiksi. Saarelainen uskoo, että aamun valjetessa kaatuneita puita löytyy vielä lisää.

Sähköttä oli Pohjois-Karjalan Sähkön alueella enimmillään noin 17 000 asiakasta. Osa vioista on Pohjois- ja Etelä-Savon puolella. Esimerkiksi Heinävedellä on isoja alueita sähköttä. Pohjois-Karjalan alueella vikoja on eniten maakunnan länsi- ja eteläosissa.

– Korjaustyöt kestävät sunnuntai-iltaan saakka, kertoo Pohjois-Karjalan Sähkön suurhäiriöjohtaja Matti Pesonen ja arvelee, että myrsky rauhoittuu yötä kohti.

Kaatuneiden puiden aiheuttamat vahingot ovat jääneet pieniksi. Outokummussa ja Joensuussa puut kaatuivat varaston ja autotallin päälle vahingoittaen vesikattorakenteita. Liperin kirkonkylällä iso koivu kaatui hautausmaalla hautakivien päälle.