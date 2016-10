Influenssakausi jo ovella: Joensuussa rokotetaan kaikki halukkaat

Joensuussa on jo todettu ensimmäiset ulkomailta hankitut influenssatartunnat, vahvistaa infektioylilääkäri Jukka Heikkinen Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

Varsinainen epidemia odottanee tuloaan vielä pari kuukautta. Muualla päin todetut sairastumiset antavat viitteitä siitä, että myös kauden 2016–2017 viruskannoissa on mukana A-tyypin H1N1-virusta sekä H3N2-virusta. H1N1 on vuonna vuonna 2009 pandemian aiheuttanut sikainfluenssavirus. Influenssan B-tyyppiä on myös liikkeellä kaksi, joista rokote Influvac antaa todennäköisesti suojan vain toiselle.

Rokotukset alkavat terveysasemille loka-marraskuun vaihteessa. Tänä vuonna influenssarokotteen saavat Joensuussa kaikki halukkaat.

Influenssa-aikaan esiintyy runsaasti pneumokokkitauteja, joita vastaan voi myös suojautua rokotuksella. Joensuun kaupunki on kustantanut kaikille kotihoidon asiakkaille pneumokokkirokotteet jo vuodesta 2012. Muiden aikuisten on hankittava rokote itse apteekista.

Viime vuosi oli influenssan osalta maakunnassa melko helppo, sillä laboratoriossa varmennettuja sairastumistapauksia oli 300.

