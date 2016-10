Kilpailuvirasto selvittää laittomien julkisten hankintojen määrän vielä tänä vuonna - Nyt mietitään vasta keinoja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyrkii selvittämään vielä tämän vuoden aikana, miten paljon Suomessa tehdään laittomia suorahankintoja.

- Pyrimme loppuvuoden aikana saamaan paremman kuvan siitä, mikä lainvastaisten menettelyiden laajuus on ja minkä tyyppisissä toiminnoissa laittomia suorahankintoja esiintyy, sanoo kilpailun edistämisen yksikön päällikkö Arttu Juuti Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV).

Laittomat suorahankinnat tarkoittavat julkisia hankintoja, jotka jätetään kilpailuttamatta, vaikka niiden arvo ylittää hankintalain mukaiset kynnysarvot. Julkisia hankintoja ovat esimerkiksi kuntien hankinnat.

- Hallituksen esityksessäkin on todettu, ettei ole selkeää kuvaa, miten paljon ja missä rikkomuksia esiintyy. Nyt mietimme, mistä ja millä keinoilla se tieto on parhaiten saatavissa, Juuti toteaa.

Halu selvittää hankintalain rikkomisen laajuutta liittyy KKV:n alkavaan valvontavastuuseen, joka tulee hankintalain uudistuksen myötä. Valvontatehtävä alkaa ensi vuoden alussa, jos eduskunta ehtii hyväksyä hankintalain uudistuksen tavoitteen mukaisesti vielä tämän vuoden aikana.

Tällä hetkellä valvojaa ei ole. Hankintalain vastaiseen toimintaan voi käytännössä puuttua vain viemällä asian markkinaoikeuteen.

Hallituksen esityksen perusteella virastoon on tulossa seitsemän henkeä, jotka tutkivat hankintalain rikkomiseen liittyviä ilmiantoja. Niitä varten on tulossa erillinen sähköinen ilmiantokanava. Virastossa on varauduttu vuositasolla satoihin ilmiantoihin.

- Meistä tulee valvontaviranomainen, jolle kuka tahansa voi ilmoittaa hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Asiaa voi pyrkiä saamaan eteenpäin pelkästään sillä, että toimittaa meille tiedot, Juuti kertoo vuodenvaihteen jälkeisestä tilanteesta.

- Nykytilanteessa paikallisen elinkeinon harjoittajan näkökulmasta ei ole houkuttelevaa lähteä valittamaan, kun itse joutuu ensi maksamaan markkinaoikeuden 2000-6000 euron valitusmaksun, ja vaikka valitus menestyisi, lopputulos on ainoastaan se, että hankinta pitää kilpailuttaa, Juuti kritisoi.

Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimalakin korostaa, että laittomuuksiin reagointi on ollut tarjouksen jättäneiden kilpailevien yritysten varassa.

- Suorahankinnoissa ei edes ole sitä tarjouksen tehnyttä kilpailijaa.

Neimalan mukaan laittomat suorahankinnat eivät ole useinkaan tahallisia.

- Arvioni mukaan niitä tehdään ehkä enemmän tuottamuksellisesti kuin suorastaan tahallaan. Jotkut hankintayksiköt, kuten kuntien liikelaitokset, eivät aina miellä itseään hankintayksiköiksi, vaikka sellaisia ovat. Ja kunnat ovat tehneet keskenään sopimuksia palveluista tavoilla, jotka eivät ole hankintalain mukaisia, koska ne olisi pitänyt kilpailuttaa, hän perustelee.

KKV:lle tulee oikeus antaa huomautus hankintalain vastaisesta toiminnasta tai ehtiessään kieltää hankinta. Markkinaoikeuteen virasto voi viedä tapaukset, joissa on ylitetty myös EU-direktiivin asettamat kynnysarvot, jotka ovat kansallisia korkeammat.

Esimerkiksi tavaroita ja palveluita hankittaessa kilpailutus on nyt järjestettävä kansallisten kynnysarvojen mukaan 30 000 euron ylittävästä hankinnasta. Hankintalain uudistuksen myötä raja on nousemassa 60 000 euroon. Kuntien hankinnoissa vastaava EU-kynnysarvo on 135 000.

Julkisissa rakennusurakoissa kilpailutuksen kansallinen kynnysarvo on säilymässä 150 000 eurossa. EU-kynnysarvo on 5,2 miljoonaa euroa.

Lakiuudistus perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin, joiden olisi pitänyt olla voimassa jäsenmaissa jo huhtikuussa.

Uudistus pyrkii mm. parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa sekä ympäristönäkökohtien ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista.

Valtiolle tulee esimerkiksi velvoite tarjota yrittäjille hankintalain soveltamisneuvontaa. Nyt neuvonta on vain julkisille hankintayksiköille.

Uudistus on rajaamassa kunnallisen yhtiön markkinaehtoisen toiminnan viiteen prosenttiin kymmenen sijasta tai enintään 500 000 euroon, mikä on huolettanut kunnallisia jäteyhtiöitä.