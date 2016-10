Kosketusnäyttö ei ole tarpeeksi - ihmissuhdetaidot ruostuvat

Peliriippuvuus, mielenterveysvaikeudet, syrjäytyminen ja niihin monesti nivoutuva köyhyys ovat tilanteita, joihin yhä useampi nuori ajautuu yhä digitaalisemmaksi käyvässä maailmassa – sellaisessa, jossa palvelut eivät tahdo pysyä perässä.

Näitä asioita puitiin Carelicumissa torstaina järjestetyssä Nuoret oikeille raiteille -keskustelutilaisuudessa, jonka järjesti valtakunnallinen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä Aspa-säätiö yhdessä paikallisten asumispalvelujen tuottajien kanssa.

Iltapäivän aikana pureuduttiin muun muassa nuorten digipelaamiseen ja rahapelaamisen sudenkuoppiin sekä pohdittiin nuorten ja nuorten aikuisten tarvitsemaan tukeen digitaalisessa maailmassa, jota on yhä vaikeampi kenenkään ainakaan yksin hallita.

Tilaisuus päättyi paneelikeskusteluun, johon yleisökommenttien säestämänä osallistui kaksi nuorta Aspa-asiakasta sekä ammattilaisia ja asiantuntijoita eri tahoilta.

Digitaalisessa ajassa ihmiset vieraantuvat toisistaan ja myös itsestään, kun käsi on lähes aina puhelimen kosketusnäytöllä. Ihmissuhdetaidot katoavat, tunteita ilmaistaan hymiöillä.

Niinpä kouluihin on tulossa aivan uusi oppiaine, tunnekasvatus. Ainakin ennen itsestään selviä asioita, kuten koskettamista, täytyy muistaa opetella. Koulun lisäksi sitä voi tehdä läheisten tai jopa vain itsensä kanssa.

Digimaailmaan ja siinä elämiseen liittyy myös toimettomuutta, mutta kannattaa muistaa, että se voi kannustaa toimeliaisuuteen ja toimia väylänä pitää yllä ihmissuhteita.

– Minulla on syrjäytynyt facebook-kaveri, joka ei vuosiin ollut käynyt ulkona juuri lainkaan. Sitten tuli Pokemon Go, ja kaveri viestitti, että hän on kävellyt tämän päivän aikana 11 kilometriä. Eli lähtökohtaisesti Pokemon Go on hyvä juttu, paneeliin osallistunut Matias Kangas (kuvassa) kertoi.

Lue lisää perjantain Karjalaisesta.