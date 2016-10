Yhteisen kielen puute voi olla este pankkitilin avaamiselle

Eläminen ilman pankkitiliä, maksukorttia ja verkkopankkitunnuksia on vaikeaa. Sen ovat huomanneet vastaanottokeskusten kautta Suomeen asettuneet maahanmuuttajat.

Turvapaikanhakijoiden työhönvalmennuksen parissa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kaiku-hankkeessa työskentelevä Aino Harinen kertoo, että valtaosalla asiakkaista pankkitilin avaaminen tyssää siihen, että passi on poliisin hallussa, kunnes oleskelulupa myönnetään.

Irakista Suomeen reilu vuosi sitten tullut Ahmad Mahmnad Abdulgan, 29, saa kulukorvauksen työelämään tutustumisjaksostaan ystävän pankkitilille. Osa työnantajista suostuu maksamaan käteisenä, Harinen tietää.

– Ilman virallista henkilöllisyystodistusta on selvä, että tiliä ei saa mistään pankista. Niissä tapauksissa, joissa paperit ovat kunnossa, on tuntunut, että päätös riippuu yksittäisen virkailijan linjasta.

Kiteen vastaanottokeskuksesta lähiseudulle kotiutuneilla maahanmuuttajilla taas ongelmana on ollut esimerkiksi se, että kielimuuri tai tulevaisuuden asuinpaikka on estänyt pankkitilin saamisen, vaikka henkilöllisyyspaperit ovat kunnossa.

Pankeille tilanne on ollut tasapainottelua. Pankkeja sitoo tiukka lainsäädäntö, jonka mukaan pankin on voitava tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Henkilöllisyyspapereiden on oltava kunnossa, mutta lisäksi yhteydenpitoa on pystyttävä jatkamaan myöhemminkin.

Kiteen seudun osuuspankin toimitusjohtaja Olli Koivula painottaa, että asiakkuussuhteen avaamisesta päätetään aina tapauskohtaisesti. Kiteellä pankkitilin avaamisen yhdeksi esteeksi on voinut nousta esimerkiksi se, että yhteistä kieltä ei ole ollut.

– Keskustelu tulkin välityksellä ei ole ongelma, kun tiliä avataan, mutta jatkossa lakisääteinen yhteydenpito voi käydä vaikeaksi, Koivula perustelee.

Lue lisää perjantain Karjalaisesta.