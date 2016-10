Moni asia on muuttunut sadassa vuodessa

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Sadassa vuodessa moni asia on muuttunut.

Vuonna 1917 Suomen pinta-ala oli reilut 377 000 neliökilometriä. Nykyisin pinta-ala on reilut 338 000 neliökilometriä. Pinta-ala pienentyi jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutettujen Karjalan, Sallan ja Petsamon alueiden myötä.

Vuoden 1916 lopussa Suomessa asui 3,3 miljoonaa asukasta. Tällä hetkellä Suomessa asuu 5,5 miljoonaa ihmistä. Väkiluku kasvaa maahanmuuton myötä.

Vuonna 1916 lapsia syntyi lähes 80 000. Tuhatta syntynyttä kohden kuolleena syntyi 26 lasta. Ensimmäisen ikävuoden aikana kuoli 110 lasta tuhatta lasta kohden. Avioliiton ulkopuolella syntyneistä kuoli 176 lasta tuhatta lasta kohden.

Tänä vuonna lapsia on syntynyt tammi-syyskuussa lähes 40 500, mikä on itsenäisyyden ajan pienin luku. Lapsikuolleisuus on Suomessa maailman alhaisimpia.

Elinajanodote on kasvanut 30 vuodella vuodesta 1910. Tuolloin tyttöjen eliniän odote oli noin 50 vuotta ja poikien hieman vähemmän. Nykyisin vastasyntyneiden eliniänodote on tytöillä 84 vuotta ja pojilla 78,5 vuotta.

Vuonna 1916 solmittiin yli 19 000 avioliittoa. Suosituin hääkuukausi oli kesäkuu. Vain 363 avioliittoa päättyi eroon. Vuonna 2015 Suomessa solmittiin lähes 25 000 avioliittoa. Eroon päätyi 14 000 avioliittoa.

Vuoden 1916 lopussa suurin osa suomalaista, 2,8 miljoonaa, asui maalla. Kaupungeissa oli reilut puoli miljoonaa asukasta eli vajaat 20 prosenttia väestöstä. Nykyisin kaupungeissa asuu 70 prosenttia suomalaisista. Kaupungeista suurin oli jo itsenäistymisvuonna Helsinki, jossa asui vuoden 1917 alussa 183 000 asukasta. Seuraava tulivat Turku (56 000 asukasta), Tampere (46 000), Viipuri (29 000) ja Vaasa (25 000). Edelleenkin Helsinki on kaupungeista suurin (633 000). Seuraavina tulevat Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu.

Siirtolaisuus ei ole vain tämän ajan ilmiö, joskin nyt se toimii päinvastoin kuin sata vuotta sitten. Vuoden 1917 tilastokirjassa siirtolainen on suomalainen henkilö, jolle on myönnetty passi työntekoa varten Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Vuonna 1916 Suomesta lähti Euroopan ulkopuolelle paremman elämän hakuun yli 5000 ihmistä. Siirtolaisten määrä vaihteli vuosittain, kuten nytkin. Itsenäistymisvuonna lähtijöitä oli lähes puolet vähemmän. Huippuvuosi oli 1913, jolloin Suomesta lähti lähinnä Amerikkaan yli 20 000 ihmistä. Vuonna 1917 lähtijöiden joukossa oli eniten loisia ja mäkitupalaisia, talollisten poikia ja tyttäriä sekä työväkeä ja irtainta väkeä.

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä Suomeen on tullut muualta vajaat 25 000 ihmistä ja täältä on pois lähtenyt vajaat 11 000 ihmistä.

Vuonna 1916 Suomessa kului asukasta kohden 158 kiloa ruista, 116 kiloa perunoita, kaksi kiloa kahvia ja 15 kiloa sokeria. Nykyisin ruista kuluu 15 kiloa, perunoita alle 60 kiloa, kahvia lähes kahdeksan kiloa ja sokeria lähes 30 kiloa.

Viinaa kului sata vuotta sitten puoli litraa, viiniä tai likööreitä neljänneslitra ja olutta reilut 12 litraa asukasta kohden vuodessa. Nykyisin kulutus ilmoitetaan 100-prosenttisena alkoholina. Viime vuonna alkoholijuomien kokonaiskulutus sataprosenttisena alkoholina oli 10,8 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.