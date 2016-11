Riikinvoima pysynyt aikataulussaan ja budjetissaan

Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoshanke on edennyt aikataulussaan ja kustannusarvion mukaisesti.

– Toki se on vielä testi- ja käyttöönottovaiheessa, mutta kokonaisuutena se on osoittanut toimivuutensa, toimitusjohtaja Juha Räsänen sanoi Riikinvoiman ja Puhas Oy:n yhteisesä tiedotustilaisuudessa Kontiosuon jätekeskuksessa torstaina.

Jätettä on tähän mennessä käsitelty Varkauden ja Leppävirran rajalla, mutta jälkimmäisen kunnan puolella, 21 500 tonnia, ja siitä poltettu 19 000 tonnia. Sähköä on tuotettu 14 000 megawattituntia ja kaukolämpöä Varkauteen 19 500 megawattituntia.

Kaksi vuotta tekeillä olleen hankkeen kustannusarvio on 123,3 miljoonaa euroa.

– Siinä on pysytty ja tullaan tällä tietoa myös pysymään, Räsänen sanoi.

Voimalaitoksessa poltetaan sekajätettä, jota nykyisin poltettavaksi jätteeksi kutsutaan. Sen pitäisi olla mahdollisimman puhdasta eli siitä olisi eroteltava kierrätettävät jätteet, kuten lasi, metalli ja biojäte, niiden syntypaikalla eli esimerkiksi kotitaloudessa.

– Tässä on vielä paljon parannettavaa, sillä Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa 21 000 tonnista jätettä on eroteltu metallia 650 tonnia, ja osa on tuhkassa, Räsänen kertoi.

Riikinvoiman ekovoimalaitos, joka on lajissaan Suomen kahdeksas toimii kiertopetitekniikalla. Tätä tekniikkaa ei tähän asti ole ollut käytössä Suomessa, mutta sen sijaan Ruotsissa sitä on käytetty jo 10 vuotta.

Voimalaitoksen vuotuinen polttokapasiteetti on 145 000 tonnia, mikä on Suomen keskitasoa. Ylivoimaisesti suurin vastaava laitos toimii Vantaalla.

– Leppävirran kanssa samassa keskiluokassa ovat Tampere, Vaasa ja Riihimäki-1. Pienimmät ovat taas Oulu, Kotka ja Riihimäki-2, Räsänen totesi.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, joiden mukaan Riikinvoiman osakassopimus olisi tehty 40 vuodeksi.

– Sopimus on voimassa toistaiseksi. Laitoksen suunniteltu tekninen ikä on 25 vuotta. Kapasiteettivaraa on 28 000 tonnia. Siinä täytyy olla pelivaraa, jos tulee häiriöitä, Puhas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Keskisalo sanoi.

Jätealan yhteinen tiedotustilaisuus päätettiin järjestää siksi, että Puhaksen ja Riikinvoiman edustajien mukaan tiedotusvälineissä on ollut paljon virheellistä tietoa siitä, miten alalla menee ja toimitaan.

Hallintojohtaja Marja Kauhanen (kuvassa) esitteli tuoreinta eli tämänvuotista Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimusta, jollainen on tehty yli 20 kaupungissa Joensuu mukaan lukien.

Vertailun perusteella Joensuu sijoittuu jätehuoltoalan asiakastyytyväisyysvertailun useimmilla osa-alueilla keskitasolle sekä joissakin joko hieman sen alle tai paremmalle puolelle.

