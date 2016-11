Nurmekselle erinomainen talousarvio - ylijäämää 2,4 miljoonaa euroa

Nurmeksen kaupunki tekee ensi vuodelle tämän vuosituhannen parhaan talousarvionsa. Ylijäämä on poistojen jälkeen 2,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen sanoo ylijäämän olevan osaltaan menneiden vuosien määrätietoisen työn tulosta. Kaupunginjohtaja Asko Saatsi kuvailee sen myös varautumiseksi tulevaan kuten maakuntahallintoon.

Kämäräisen mainitseman tavoitteellisen työn tuloksena kaupungin tulot kasvavat tällä vaalikaudella kolme miljoonaa euroa ja menot vain miljoona euroa.

– Ensi vuonna kaupungin tulot kasvavat 1,4 miljoonaa euroa, ja menot pienenevät 1,3 miljoonaa euroa. Tulojen kehitys perustuu kahteen suureen tekijään eli valtionosuuksien viime vuoden uudistukseen ja kilpailukykysopimukseen, Saatsi mainitsee.

Kolmas taloustekijä on tuottavuusohjelma, joka tuo kaupungille noin 350 000 euron lisäsäästöt. Tehostamisen tarvetta on muun muassa päivähoidossa, joka on verrokkikuntia kalliimpaa rakenteellisten ratkaisujensa vuoksi.

Ensi vuoden 5,3 miljoonan euron investointiohjelman suurin hanke on päiväkodin rakentaminen niin sanotulle Vanhan sairaalan tontille. Työt piti aloittaa jo tänä vuonna, mutta ne viivästyivät kilpailutusvirheen vuoksi.

Esitys varaa päiväkodin rakentamiseen ensi vuodelle 1,8 miljoonaa euroa. Kaupungin keskusta muuttuu paljon, sillä esityksessä on 150 000 euroa kaupungin vuokrataloyhtiön pääomittamiseen asuinkerrostalon rakentamisen vuoksi samalle tontille.

Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksen rakennusten kunnostamiseen esityksessä on noin miljoona euroa. Lisäksi esityksessä on sille 40 000 euroa nuorten työllistämisen edistämiseen.