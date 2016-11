Rääkkylän valtuusto äkäisenä Oriveden rantaosayleiskaavasta

Rääkkylän kunnanvaltuusto hyväksyi Oriveden rantaosayleiskaavasta sen osan, johon norppa ei vaikuta. Hyväksytyllä alueella on rantaviivaa noin sata kilometriä, ja sille luvassa 164 uutta rantarakennuspaikkaa.

Norpan esiintymisalueiden vuoksi myöhemmin käsittelyyn tulevat Hypönniemi, Varpasalo, osa Oravisalosta, Vuorilahti, Hyytsaari ja Nieminen.

Valtuutetut olivat vihaisia siitä, että kaavan valmistuminen on pitkittynyt ja pitkittynyt ja että nyt norpan vuoksi viedään joiltakin maanomistajilta rakennusoikeus kokonaan. Moitteita sateli niin ely-keskukselle kuin Metsähallituksellekin.

Valtuustossa tuli esille, että kunta on antanut Rääkkylän Valopiuhalle lainaa noin 60 000 euroa, jotta tämä on voinut maksaa lainojaan ja korkojaan. Lisäksi ihmeteltiin teknisen toimen yhtiöittämisen voittoja, jotka on arveltu 300 000 euroksi.

Arvo Tikkanen (ps.) vaati laittamaan jäihin kaiken yhteistyön Kiteen kanssa, mutta Raili Makkonen toppuutteli häntä. Makkosen mielestä on syytä pitää hyvät yhteistyövälit tuli kuntaliitos tai ei.