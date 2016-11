Suomessa on 1,2 miljoonaa isää

Suomessa on yli 1,2 miljoonaa isää. Millaisia ovat tänään isänpäivää viettävät suomalaiset isät ja mitä he tekevät lastensa kanssa tilastojen valossa?

Suomen 15-80-vuotiaista miehistä yli puolet, reilut 57 prosenttia on isiä. Isäksi tullaan keskimäärin 31-vuotiaana. Viime vuonna isäksi tuli ensimmäistä kertaa 21 700 suomalaista miestä.

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,24 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, viime vuoden lopussa 540 000. Yhden lapsen isiä oli vajaat 310 000 ja kolmen lapsen isiä yli 260 000. Kymmenellä prosentilla isistä oli neljä lasta tai enemmän.

Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 1 475 000 perhettä, joista lapsiperheitä 571 000. Perheiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 1700:lla mutta lapsiperheiden määrä väheni 2100:lla, koska täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin syntyvien ikäluokat. Tilastoinnissa lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Lapsiperheissä asuu 2 150 000 henkilöä, mikä on 40 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheistä suurin osa, 60 prosenttia, on aviopariperheitä. Avoparien perheitä on 19 prosenttia ja miltei saman verran äiti ja lapsi -perheitä. Isä ja lapsi -perheitä on varsin vähän, vain kolme prosenttia lapsiperheistä. Viime vuoden lopussa isä ja lapsi tai lapsia -perheitä oli tarkalleen 16 661 kappaletta. Yksinhuoltajaäitien perheitä oli 103 972. Yleisimmin yksinhuoltajaisiä on 45-54-vuotiaiden joukossa.

Yksinhuoltajaisien osuus lapsiperheistä on vuosi vuodelta hiljalleen kasvanut. Vuonna 1950 Suomessa oli 9 895 yksinhuoltajaisää, mikä oli 1,7 prosenttia lapsiperheistä.

Alle 18-vuotiaiden lasten isistä valtaosa, 90 prosenttia käy töissä. Yksinhuoltajaisistä vajaat 80 prosenttia käy töissä. Pisin työviikko palkansaajista on alle kouluikäisten lasten isillä, keskimäärin 38 tuntia viikossa.

Isät käyttävät 4 tuntia 14 minuuttia päivässä aikaa alle 10-vuotiaiden lastensa kanssa olemiseen. Arkisin isät ja alle 10-vuotiaat lapset viettävät yhdessä aikaa kolme ja puoli tuntia ja viikonloppuisin kuusi tuntia vuorokaudessa.

Alle kouluikäisten hoitamiseen isät käyttävät puolitoista tuntia vuorokaudessa. Ajasta 40 minuuttia vie lasten syöttäminen, pukeminen ja muu auttaminen. Loput kuluu lukemiseen ja leikkimiseen.

Tilastokeskuksen tuorein ajankäyttötutkimus on vuodelta 2009, joten se ei välttämättä täysin vastaa tämän hetkistä ajankäyttöä.

Perheissä, joissa on kotona asuvia lapsia, 60 prosenttia juhlistaa isänpäivää tavallista juhlavammalla aterialla. Ruokatieto-yhdistyksen kyselyn mukaan isistä 32 prosenttia toivoo liharuokaa ja 12 prosenttia kalaruokaa. Kolmanneksella ei ollut mitään erityistä ruokatoivetta. Isänpäivälle ei ole mitään vakiintunutta ruokalajia.