Kielteiset päätökset saattavat jättää Joensuun seudulle kymmeniä paperittomia

Joensuussa 166 turvapaikanhakijaa odottaa parhaillaan hallinto-oikeuden päätöstä oleskeluluvasta. Paiholan vastaanottokeskuksessa vastaavissa tilanteessa elää 124 turvapaikanhakijaa. Runsaan 160 hakijan joukosta vain 40 on saanut toistaiseksi myönteisen päätöksen.

Yksi päätöstä odottava on irakilainen Harez Noovi Qader, 20, joka pakeni Irakista Suomeen noin vuosi sitten. Qader ei halua palata sodan keskelle Irakiin vaan haluaa jäädä Suomeen.

- Irakissa en voi luottaa keneenkään. Täällä tiedän, että ihmiset ovat hyviä.

Joensuussa on varauduttu ilman oleskelulupaa maahan jääviin henkilöihin. Kaupunki voi tarjota useamman henkilön porukalle kimppa-asuntoja. Terveydenhuoltoa varten Joensuussa on Global Clinic, jossa toimivat vapaaehtoiset lääkärit ja sairaanhoitajat. Kaupunki on myös tehnyt päätöksen 200 euron ruokarahasta, joka on viimesijaista sosiaalipalvelua.

