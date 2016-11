Rääkkylän ikäihmisille yhteinen koti kunnan vuokrarivitaloon

Rääkkylän keskustassa vanhassa rivitalossa tehdään viimeistelytöitä. Paikkoin koko talo on yhtä kotia, sillä aviopari Teija Kinnunen ja Jari Makkonen muuttavat sinne Savonlinnasta ja alkavat ottaa ikäihmisiä kotiinsa hoidettaviksi.

- Se on koti, ei yritys, emmekä me ole yrittäjiä, Kinnunen ja Makkonen sanovat. He liittyvät harvalukuisten ikäihmisten perhehoitajien joukkoon todennäköisesti jo ensi kuussa.

300 neliön rivitaloon valmistuu puitteet seitsemää hoivattavaa varten, ja isäntäväelle tulee päätyyn pieni oma huoneisto.

Kinnunen ja Makkonen heittäytyvät täysin uudelle alalle, mutta he ovat vakuuttuneita siitä, että juuri tämä on se heidän juttunsa. Tiedot, taidot ja valmiudet ovat karttuneet Kiteen evankelisen opiston Perhot-hankkeessa.