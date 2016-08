Jälleen ilkivaltaa lintutorneilla - nyt Oravilahdella

Oravilahden lintutornilla on tehty lähiaikoina ilkivaltaa. Tornissa ollut penkki on heitetty alas niin, että se on mennyt täysin rikki.

Tornin havaintovihkoa on töhritty ja siihen on kirjoiteltu asiattomia, härskejä tekstejä. Käynti on kuitattu havaintovihkoon 1. elokuuta. Jäljistä päätellen lintutornilla on vierailtu mopoilla. Lintulinna-niminen torni on seissyt Oravilahdella kolmisen vuotta. Torni sijaitsee kuivatusalueella Rääkkylän kirkonkylän eteläpuolella. Se on suosittu lintujen havainnointipaikka etenkin keväisin ja syksyisin. Pohjois-Karjalan lintutorneissa on tehty ilkivaltaa monesti aiemminkin. Esimerkiksi Rääkkylän Vuoniemen tornia on töhritty ihmisperäisellä saastalla sekä tornin lautoja revitty irti ja viskelty alas.