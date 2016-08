Lauantaina vietetään Marttojen valtakunnallista sienipäivää

Tulevana lauantaina järjestetään Marttojen sienipäivä, jolloin koulutetut sienineuvojat tutustuttavat kansalaisia ruokasieniin, näköislajeihin ja myrkkysieniin. Tarjolla on vinkkejä sieniruokien valmistamiseen ja sienien säilöntään.

Tänä kesänä sienisato on ollut monin paikoin monipuolinen ja runsas. Herkkutatteja, kantarelleja, rouskuja ja haperoita on löytynyt jo pitkin kesää, samoin kehnäsieniä ja lampaankääpiä on löytynyt runsaasti.

- Syksyn sienisadon suhteen toiveet ovat korkealla. Vettä on varmasti tarpeeksi, toivottavasti lämpöä on sopivasti, martat viestittävät.

On sienisato millainen tahansa, martat viettävät eri puolilla Suomea jo perinteeksi muodostunutta valtakunnallista sienipäivää elokuun viimeisenä lauantaina.

Sienineuvontatapahtumia ja -retkiä toteutetaan ympäri Suomen. Yksi tapahtumista järjestetään Kolilla Luontokeskus Ukossa kello 10-14.