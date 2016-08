Lieksan päätös ihmetyttää: Voiko tupakka vähentää 10 minuuttia työajasta?

Ratkaisu on Turun yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskisen mielestä erikoinen. Se herättää ihmetystä myös työntekijäjärjestöissä.

Asiantuntijat pitävät erikoisena sitä, että tupakointi vähentäisi kiinteän 10 minuuttia työajasta riippumatta tupakkatauon pituudesta tai siitä, vaatiiko tupakointi työnteon keskeyttämistä.

Työnantajalla on oikeus kieltää tupakointi työajalla, mutta työaikaa ei voisi vähentää Koskisen mielestä enempää kuin tupakointiin kuluu aikaa.

Lieksan sivistysjohtaja Arto Sihvonen kertoo, että päätöksellä on tarkoitus tasapuolistaa työntekijöiden kohtelua. Lieksan kaupunki on ollut savuton työpaikka vuodesta 2011 lähtien, ja myös tupakointikielto työajalla on ollut voimassa koko tuon ajan.

Kiellon valvonta on ollut vaihtelevaa, eikä se ole käytännössä ollut yhtä tiukka kaikille. Lakisääteisillä tauoilla tupakointi on ollut ja on yhä sallittua.

Uusi sääntö otetaan Sihvosen mukaan käyttöön lokakuun alussa. Uutta sääntöä käsiteltiin kaupungin yhteistyötoimikunnassa ennen kaupunginhallitusta, joten myös työntekijöiden edustajat olivat mukana valmistelussa. Sihvosen mukaan yhteistyötoimikunnan esitys tupakkataukokäytännöksi oli yksimielinen.

