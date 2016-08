Vanhuksia huijattu kaasuvuodolla - varkaat esittäytyivät palomiehinä ja veivät arvo-omaisuuden mukanaan

Poliisi varoittaa tietoonsa tulleista huijaustapauksista Itä-Uudenmaalla. Poliisin tietoon on tullut elokuun aikana kolme tapausta, joissa iäkkäämpiä henkilöitä on huijattu luovuttamaan arvo-omaisuutensa huijareille sillä verukkeella, että asunnossa on kaasuvuoto.

Tapaukset ovat sattuneet Porvoossa, Sipoossa ja Hyvinkäällä.

Tapauksissa vanhukselle on ensin tullut puhelu, jossa soittaja kertoo olevansa pelastuslaitoksen päällikkö. Soittaja on kertonut, että asunnossa epäillään olevan kaasuvuoto ja asunnolle tulee kaksi pelastuslaitoksen henkilöä tarkistamaan, onko asunnossa kaasulukemat koholla.

Tämän jälkeen henkilöt ovat saapuneet sovitusti vanhuksen luokse. He ovat pukeutuneet niin, että vanhukset ovat olettaneet kyseessä olevan pelastusviranomaisen.

Asunnolle saapuneilla henkilöillä on ollut mittauslaitetta muistuttava laite mukanaan ja vanhukselle on kerrottu asunnossa olevan kaasulukemat koholla. Vanhukselle on kerrottu, että hänet aiotaan evakuoida ja on pyydetty vanhusta keräämään arvo-omaisuutensa, eli korut, rahat, pankkikortit ja pankkitunnukset mukaan.

Vanhuksen vielä pakatessa tavaroitaan huijarit ovat pyytäneet vanhusta odottamaan asunnossaan, kunnes hänet haetaan. Huijarit ovat poistuneet asunnolta vanhuksen arvo-omaisuus mukanaan ja jättäneet vanhuksen asunnolle odottamaan evakuointia.

Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä ilmoittamaan havaintonsa poliisille ja painottaa, ettei pelastuslaitoksella tällä hetkellä ole tiedossa kaasuvuotoihin liittyviä ongelmia. Tietonsa voi ilmoittaa lähimmälle poliisiasemalle tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .