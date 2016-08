Venäjällä pihlajanmarjoista tehdään mehua ja hyytelöä – Suomenkin satokin mahdollistaisi sen

Pihlajanmarjoja on nyt poikkeuksellisen paljon tarjolla. Esimerkiksi Venäjällä pihlajanmarjoja käytetään yleisesti mehun ja hyytelön valmistukseen, mutta Suomessa niiden käyttö on vähäistä.

Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentin ja kasvitieteilijän Arto Kurton mielestä pihlajanmarjat ovat parhaita hyytelönä.

– Nehän on tunnetusti happamia ja niissä on peptidejä, joten niissä on luonnostaan aineksia hyvään hyytelöön. Hyytelöä tulee käyttää kohtuullisesti mausteen tapaan, joten kirpeyskään ei silloin häiritse, Kurtto neuvoo.

– Kyllähän niistä juomiakin saa tehtyä, vaikka viiniä. Täytyy vain lisätä vähän sokeria.

Pihlajanmarjat ovat Kurton mukaan sitä parempia, mitä myöhemmin syksyllä ne kerätään. Pakkasen tullessa ne muuttuvat vain makeammiksi.

– Toisaalta on myös niin, että linnut haluavat niitä ja pitää olla ajoissa liikkeellä, jotta puissa on vielä jotain, ennen kuin räkättirastaat ja tilhiparvet tyhjentävät ne puut.

Eteläsuomessa onkin Kurton mukaan vain tavanomainen sato pihlajanmarjoja.

Jyväskylän yliopiston kasvitieteen lehtorin Minna-Maarit Kytöviidan mukaan Keski-Suomen korkeudella on aivan erinomainen pihlajanmarjasato.

