Lypsy loppuu entistä useammalta tilalta

Suomessa juodaan maitoa maailmanennätystahtiin, mutta silti monet maitotilat ovat nyt kriisissä.

Talousahdingon taustalla on maidon tuottajahinnan romahdus. Maitoa on tulvinut EU-markkinoille paljon lisää sen jälkeen, kun kiintiöt purettiin.

Maatalousyrityksiä on alkuvuodesta hakeutunut yrityssaneeraukseen kaksi kertaa niin paljon kuin viime vuonna samaan aikaan, vaikka muilla yrityksillä saneeraushakemusten määrä on laskenut.

MTK:n maitoasiamiehen Leena Ala-Orvolan mukaan maitokriisi koskettaa jo kaikkia tuottajia, ei vain nuoria.

– Kun tulot eivät tahdo riittää kattamaan edes juoksevia menoja, myös pitempään maitoa tuottaneet viljelijät ovat ongelmissa viimeistään silloin, kun on pakko uusia kalustoa.

Kannattavuuden laskiessa tilojen lopettamisvauhti on kiihtymässä.

Hämeenkoskelainen Alvi Heikkilä on pitänyt Kotirannan tilaa 29 vuotta. Lypsylehmiä on nyt 30, ja isäntä on kovin mietteliäs jatkosta.

– Meillä on 19- ja 21-vuotiaat pojat. Molemmilla on maatalousalan koulutusta ja kiinnostusta tilanpitoon. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedä, onko viisasta jatkaa maidontuotantoa.

– Monilla maidontuottajilla on nyt tosi vaikeaa. Emäntä seuraa meillä nettikeskustelua ja on kertonut kurjista jutuista, Heikkilä toteaa.

Jo viime keväänä tuli julki kriisitunnelmia esimerkiksi Pohjois-Savosta, jossa tiloilta oli katkaistu sähköjä maksamattomien laskujen takia.

Kärköläläisen Mikko Lehtisen navetassa on 120 lypsylehmää. Hän laajensi tilaa kymmenen vuotta sitten, jolloin lehmiä oli 30.

– Jos nyt pitäisi tehdä ratkaisuja tilan laajennuksesta, päätöksenteko olisi paljon vaikeampaa kuin meillä aikanaan. Varmaan katselisin vuoden tai pari, mihin suuntaan maidon hinta kehittyy.

Mikko Lehtinen tuntee tuottajia, jotka ovat erittäin tiukilla lunastettuaan tilan ja investoituaan viime vuosina. Usein perheissä on myös saman aikaan pieniä lapsia. Vuorokauden tunnit eivät tahdo riittää kaikkiin töihin.

